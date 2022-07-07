https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-المهجرين-في-لبنان-لـسبوتنيك-موضوع-إعادة-النازحين-السوريين-إلى-بلادهم-إنساني-ووجداني--1064815059.html
وزير المهجرين في لبنان لـ"سبوتنيك": موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إنساني ووجداني
وزير المهجرين في لبنان لـ"سبوتنيك": موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إنساني ووجداني
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلن عنه وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، من أن لبنان يأمل في الشروع بإعادة لاجئين سوريين إلى وطنهم... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:20+0000
2022-07-07T12:20+0000
2022-07-07T12:34+0000
راديو
نافذة على لبنان
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وزير المهجرين لـ "سبوتنيك": موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إنساني ووجداني
وزير المهجرين لـ "سبوتنيك": موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إنساني ووجداني
يقول وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية، عصام شرف الدين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار شرف الدين إلى أنهيقول المستشار في الحكومة السورية، الدكتور عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
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راديو, نافذة على لبنان, аудио
وزير المهجرين في لبنان لـ"سبوتنيك": موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إنساني ووجداني
12:20 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلن عنه وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، من أن لبنان يأمل في الشروع بإعادة لاجئين سوريين إلى وطنهم خلال شهور رغم اعتراضات الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، مشددا على أن "هذه خطة إنسانية كريمة ووطنية واقتصادية ضرورية بالنسبة للبنان".
يقول وزير شؤون المهجرين في الحكومة اللبنانية، عصام شرف الدين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، هو موضوع إنساني ووجداني، وكان من المفترض تحريك هذا الملف من قبل، وذلك لأنه مؤثر جدا ويشكل عبئا اقتصاديا على لبنان، من حيث وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يحتاجون إلى الغذاء والماء والكهرباء والدواء والطبابة وما إلى هنالك".
"تم تحريك الملف من قبله بصفته وزير شؤون المهجرين، كما تم تفعيل لجنة النازحين عبر تشكيل لجنة وزارية من سبعة وزراء فاعلين لمتابعة هذا الموضوع، وكان هناك زيارة لفخامة رئيس الجمهورية، أثنى فيها الرئيس ميشال عون على المشروع الذي اقترحته، والذي يمكن تفعيله، وكذلك أثنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المشروع، وبالتالي تم تفويضي رسميا المتابعة بهذا الإطار".
يقول المستشار في الحكومة السورية، الدكتور عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامجنا:
"تنظر الجمهورية العربية السورية بعين الارتياح لأي جهود تصب في إعادة أهلنا السوريين في الخارج إلى سوريا، من خلال تهيئة الظروف للعودة الآمنة الطوعية، وهذا الأمر لا يكون إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة السورية، وتعاون الدول المضيفة كذلك من خلال إجراء مشاورات ثنائية أو عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تهيئة تلك الظروف".
التفاصيل في الملف الصوتي...