https://arabic.sputniknews.com/20220708/أثناء-أداء-مشاعر-الحج-مقتل-13-هندوسيا-وفقدان-36-آخرين-بسبب-الفيضانات-في-كشمير-1064889874.html

أثناء أداء مشاعر الحج... مقتل 13 هندوسيا وفقدان 36 آخرين بسبب الفيضانات في كشمير

أثناء أداء مشاعر الحج... مقتل 13 هندوسيا وفقدان 36 آخرين بسبب الفيضانات في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما تسببت الأمطار المفاجئة في حدوث فيضانات أثناء أداء فريضة الحج الهندوسية إلى كهف جليدي... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T19:54+0000

2022-07-08T19:54+0000

2022-07-08T19:54+0000

العالم

أخبار الهند اليوم

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وقال المسؤولون إنه بالإضافة إلى الوفيات، فقد ما لا يقل عن 36 شخصا، فيما نقل عدد غير محدد من المصلين المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".وهرعت فرق عدة من الأطباء والمسعفين إلى المنطقة الوعرة وقدمت الإسعافات الأولية للجرحى. وذكر مسؤولون أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الجمعة بالقرب من الكهف الجبلي الذي يوقره الهندوس تسببت في تدفق كميات هائلة من المياه في الوادي.وجرفت الفيضانات نحو عشرين معسكرا ومطبخين مؤقتين. كان ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص في الجبال عندما هطلت الأمطار، وصرحت إدارة الكوارث في المنطقة أن عمال الطوارئ يبحثون عن الأشخاص المفقودين على الرغم من سوء الأحوال الجوية.بدأ حج أمارناث في 30 يونيو/ حزيران، وزار عشرات الآلاف من الحجاج ضريح الكهف حيث يعبد الهندوس لينغام، وهي رواسب جليدية متكونة بشكل طبيعي، تعتبر تجسيدا لـ"شيفا"، إله الدمار والتجديد الهندوسي.يشارك مئات الآلاف من الهندوس من جميع أنحاء الهند في الحج، الذي يستمر حتى 45 يوما. هذا العام، يتوقع المسؤولون ما يقرب من مليون زائر بعد تعثر الزيارة لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

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