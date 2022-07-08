https://arabic.sputniknews.com/20220708/أهمية-ربط-الاقتصاد-السوري-بالروسي-1064866868.html
أهمية ربط الاقتصاد السوري بالروسي
أهمية ربط الاقتصاد السوري بالروسي
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدشن خطا ملاحيا جويا مع سوريا؛ الولايات المتحدة على أبواب ركود اقتصادي؛ نزاع على الغاز في الدول الأوروبية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T13:05+0000
2022-07-08T13:05+0000
2022-07-08T13:05+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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أهمية ربط الاقتصاد السوري بالروسي
أهمية ربط الاقتصاد السوري بالروسي
أكدت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، لـ "سبوتنيك"، أن الارتقاء المستمر بالعلاقات الشاملة بين روسيا الاتحادية وسوريا أبرز الحاجة إلى توسيع شبكات الربط الجوي بين الدولتين، وبالتالي فإنه سيتم تدشين خط جديد للنقل الجوي منتصف الشهر الجاري، يربط داغستان الروسية بسوريا.حول أهمية هذا الربط الجوي، قال المحلل الاقتصادي، عمار يوسف لـ"قوانين الاقتصاد":خبير اقتصادي يقدم نصائح لبايدن لتجنب الركوديحذر الخبراء الاقتصاديون من ركود حاد محتمل في الولايات المتحدة، بعد الارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة سعر الفائدة الأساسي ومحاولات السلطات الأمريكية محاربة التضخم.وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، قال الخبير الاقتصادي، أحمد النجار:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
أهمية ربط الاقتصاد السوري بالروسي
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نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدشن خطا ملاحيا جويا مع سوريا؛ الولايات المتحدة على أبواب ركود اقتصادي؛ نزاع على الغاز في الدول الأوروبية.
أكدت الممثلية التجارية الروسية في سوريا، لـ "سبوتنيك
"، أن الارتقاء المستمر بالعلاقات الشاملة بين روسيا الاتحادية وسوريا أبرز الحاجة إلى توسيع شبكات الربط الجوي بين الدولتين، وبالتالي فإنه سيتم تدشين خط جديد للنقل الجوي منتصف الشهر الجاري، يربط داغستان الروسية بسوريا.
حول أهمية هذا الربط الجوي، قال المحلل الاقتصادي، عمار يوسف لـ"قوانين الاقتصاد
":
"أثبتت روسيا أنها قوة عظمى تتفوق على القوى الكبرى في عدة نواحي، أهمها الجانب الاقتصادي، وارتفاع الروبل أثبت أن الاقتصاد الروسي في أعلى درجات القوة، ولذلك فإن أي تفاعل أو ربط بين الاقتصاد السوري والروسي، هو لمصلحة كلا الطرفين، وسوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك السعبيتين، حققت فوائد عديدة، أهمها التزود بالقمح والمواد الغذائية، ما سيسهم في كسر الحصار المفروض عليها، لا سيما وأن موسكو لن تبيع دمشق، ومواقفها ثابتة لا تتغير".
خبير اقتصادي يقدم نصائح لبايدن لتجنب الركود
يحذر الخبراء الاقتصاديون من ركود حاد محتمل في الولايات المتحدة، بعد الارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة سعر الفائدة الأساسي ومحاولات السلطات الأمريكية محاربة التضخم.
وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد
"، قال الخبير الاقتصادي، أحمد النجار:
"الاقتصاد الأمريكي سيكون على حافة الركود كحد أدنى، وصرح الرئيس بايدن سابقا، أن بلاده ستتجاوز الصين في معدل النمو، لأول مرة منذ أربعة عقود، وهذا كذب واضح، لأن الدراسة التي نشرها صندوق النقد الدولي، تظهر أن معدل النمو الصيني أعلى بكثير، وأن كل التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% لن تحدث، ربما ينمو بأقل من 1% أو دون ذلك، والأسباب الرئيسية هي أن هذا ناتج عن سياساتهم الخاطئة التي تسببوا بها لأنفسهم وللعالم، وقد قال نائب في البرلمان الألماني، أردنا توجيه لكمة لروسيا فوجهنا لكمة لنا في منتصف الوجه، وإن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، يفيد قطاع النفط الأمريكي، والغاز الصخري، لكن باقي القطاعات ستتضرر، والمستهلك الأمريكي سيحصد النتائج، والحلول التراجع عن كل العقوبات والإجراءات المتخذة ضد روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...