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https://arabic.sputniknews.com/20220708/القوات-الصينية-تجري-مناورات-عسكرية-قرب-تايوان-1064841631.html
القوات الصينية تجري مناورات عسكرية قرب تايوان
القوات الصينية تجري مناورات عسكرية قرب تايوان
أعلن متحدث عسكري صيني عن إجراء مناورات عسكرية قرب جزيرة تايوان. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T05:37+0000
2022-07-08T05:37+0000
رصد عسكري
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وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن المتحدث باسم قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني، شي إي، أن قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني نظمت أخيرا مناورات عسكرية بحرية وجوية حول جزيرة تايوان.وفُهم من تصريحات المتحدث العسكري الصيني أن المناورات العسكرية التي قامت بها القوات الصينية قرب تايوان تعتبر بمثابة رد فعل على خطوات متواصلة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "قوى انفصالية تدعو إلى استقلال تايوان".وأشار المتحدث إلى أن الجيش الصيني مستعد لقطع دابر محاولات تنظيم "استقلال تايوان".وقد قُطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة للصين في عام 1949.
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رصد عسكري

القوات الصينية تجري مناورات عسكرية قرب تايوان

05:37 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Илья Питалевجنود جيش التحرير الشعبي الصيني
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أعلن متحدث عسكري صيني عن إجراء مناورات عسكرية قرب جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن المتحدث باسم قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني، شي إي، أن قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني نظمت أخيرا مناورات عسكرية بحرية وجوية حول جزيرة تايوان.
وفُهم من تصريحات المتحدث العسكري الصيني أن المناورات العسكرية التي قامت بها القوات الصينية قرب تايوان تعتبر بمثابة رد فعل على خطوات متواصلة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "قوى انفصالية تدعو إلى استقلال تايوان".
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الصيني مستعد لقطع دابر محاولات تنظيم "استقلال تايوان".
وقد قُطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة للصين في عام 1949.
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