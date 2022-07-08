https://arabic.sputniknews.com/20220708/باشاغا-يعلن-عن-إطلاق-خارطة-الطريق-نحو-التعافي-في-ليبيا--1064891748.html

باشاغا يعلن عن إطلاق "⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي" في ليبيا

باشاغا يعلن عن إطلاق "⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي" في ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن حكومته أطلقت ⁧‫خارطة طريق نحو التعافي‬⁩ ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T23:18+0000

2022-07-08T23:18+0000

2022-07-08T23:18+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063074375_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165ff04f0e2a5349a40303d07f0787f2.jpg

وقال باشاغا عبر حسابه بموقع تويتر: "خلال الأسابيع الماضية، أعلنت عن إطلاق ⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي‬⁩ والتي ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن، حيث اجتمعت يوم الجمعة 8 يوليو 2022، بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين، لمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري في البلاد".وأضاف: "تناقشنا حول كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار".وأكد باشاغا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية ، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/لجنة-حوار-جديدة-في-ليبيا-وبرلمانيون-يستبعدون-الدور-التركي-لدخول-باشاغا-العاصمة-1064822198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم