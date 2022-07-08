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باشاغا يعلن عن إطلاق "⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي" في ليبيا
باشاغا يعلن عن إطلاق "⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي" في ليبيا
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن حكومته أطلقت ⁧‫خارطة طريق نحو التعافي‬⁩ ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T23:18+0000
2022-07-08T23:18+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال باشاغا عبر حسابه بموقع تويتر: "خلال الأسابيع الماضية، أعلنت عن إطلاق ⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي‬⁩ والتي ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن، حيث اجتمعت يوم الجمعة 8 يوليو 2022، بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين، لمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري في البلاد".وأضاف: "تناقشنا حول كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار".وأكد باشاغا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية ، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/لجنة-حوار-جديدة-في-ليبيا-وبرلمانيون-يستبعدون-الدور-التركي-لدخول-باشاغا-العاصمة-1064822198.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا يعلن عن إطلاق "⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي" في ليبيا

23:18 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن حكومته أطلقت ⁧‫خارطة طريق نحو التعافي‬⁩ ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن.
وقال باشاغا عبر حسابه بموقع تويتر: "خلال الأسابيع الماضية، أعلنت عن إطلاق ⁧‫خارطة الطريق نحو التعافي‬⁩ والتي ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن، حيث اجتمعت يوم الجمعة 8 يوليو 2022، بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين، لمناقشة آخر تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري في البلاد".
الاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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أمس, 13:50 GMT
وأضاف: "تناقشنا حول كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار".
وأكد باشاغا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية ، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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