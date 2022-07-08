https://arabic.sputniknews.com/20220708/روسيا-ترد-على-اتهامات-أمريكية-بشأن-ظهور-علم-جمهورية-لوغانسك-في-الفضاء-الدولي-1064855183.html
روسيا ترد على اتهامات أمريكية بشأن ظهور علم جمهورية لوغانسك في "الفضاء الدولي"
روسيا ترد على اتهامات أمريكية بشأن ظهور علم جمهورية لوغانسك في "الفضاء الدولي"
رد مدير وكالة الفضاء الروسية على اتهامات وكالة الفضاء الأمريكية بشأن استخدام محطة الفضاء الدولية لأغراض سياسية. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:00+0000
2022-07-08T10:00+0000
2022-07-08T10:04+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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ووجهت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اتهاماتها إلى وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بعدما نشرت الأخيرة على موقعها الإلكتروني صورة يظهر فيها مبعوثو روسيا إلى محطة الفضاء الدولية حاملين علم جمهورية لوغانسك الشعبية. ونشرت "روسكوسموس" هذه الصورة بمناسبة تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات الاحتلال الأوكراني.وقال دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" ردا على اتهامات "ناسا":
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا ترد على اتهامات أمريكية بشأن ظهور علم جمهورية لوغانسك في "الفضاء الدولي"
10:00 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
رد مدير وكالة الفضاء الروسية على اتهامات وكالة الفضاء الأمريكية بشأن استخدام محطة الفضاء الدولية لأغراض سياسية.
ووجهت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اتهاماتها إلى وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بعدما نشرت الأخيرة على موقعها الإلكتروني صورة يظهر فيها مبعوثو روسيا إلى محطة الفضاء الدولية حاملين علم جمهورية لوغانسك الشعبية. ونشرت "روسكوسموس" هذه الصورة بمناسبة تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات الاحتلال الأوكراني.
وقال
دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" ردا على اتهامات "ناسا":
إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أقدمت على تسييس تعاوننا بفرض عقوبات غير مشروعة على مؤسساتنا في محاولة لخنق صناعة الفضاء الروسية التي هي مهد الملاحة الفضائية العالمية.