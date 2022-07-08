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https://arabic.sputniknews.com/20220708/للمرة-الأولى-منذ-ديسمبر-2002-اليورو-ينخفض-إلى-ما-دون-101-دولار-1064854877.html
للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002... اليورو ينخفض إلى ما دون 1.01 دولار
للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002... اليورو ينخفض إلى ما دون 1.01 دولار
أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، انخفض إلى ما دون 1.01 دولار؛ وذلك للمرة الأولى، منذ ديسمبر/كانون الأول 2002. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T09:55+0000
2022-07-08T09:56+0000
اقتصاد
سعر اليورو اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو (7:44 بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0081 دولار؛ مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، والذي سجل 1.0159 دولار.وارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.33 في المئة، إلى 107.49 نقطة.وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للضغوط، بسبب المخاوف الاقتصادية، وسط أزمة الطاقة المستمرة بالمنطقة، والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه المقبل، في تموز/يوليو الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/اليورو-يواصل-انخفاضه-مقتربا-من-نقطة-التكافؤ-مع-الدولار-1064836107.html
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اقتصاد, سعر اليورو اليوم

للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002... اليورو ينخفض إلى ما دون 1.01 دولار

09:55 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 08.07.2022)
© Fotolia / Africa Studioعملات اليورو
عملات اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Fotolia / Africa Studio
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أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، انخفض إلى ما دون 1.01 دولار؛ وذلك للمرة الأولى، منذ ديسمبر/كانون الأول 2002.
موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو (7:44 بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0081 دولار؛ مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، والذي سجل 1.0159 دولار.
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
اليورو يواصل انخفاضه مقتربا من نقطة التكافؤ مع الدولار
أمس, 19:50 GMT
وارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.33 في المئة، إلى 107.49 نقطة.
وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للضغوط، بسبب المخاوف الاقتصادية، وسط أزمة الطاقة المستمرة بالمنطقة، والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه المقبل، في تموز/يوليو الجاري.
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