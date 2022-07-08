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https://arabic.sputniknews.com/20220708/نائب-أوكراني-سابق-استقالة-جونسون-تؤدي-إلى-الإطاحة-بزيلينسكي-1064840955.html
نائب أوكراني سابق: استقالة جونسون تمهد للإطاحة بزيلينسكي
نائب أوكراني سابق: استقالة جونسون تمهد للإطاحة بزيلينسكي
أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن احتمال وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T04:44+0000
2022-07-08T04:48+0000
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ومن المتوقع أن يقع انقلاب يطيح بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي تعني، برأي النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، زوال عصر السياسيين الذين يتميزون بسلوك غريب شاذ.وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام": "ننتظر بفارغ الصبر انقلابا عسكريا يطيح بزيلينسكي".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن استقالته من منصبه ومن رئاسة حزب المحافظين، وهذا على خلفية تصاعد الضغوطات واستقالة أكثر من خمسين مسؤولا حكوميا احتجاجا على مسلسل فضائح هز الحكومة البريطانية.
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العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني سابق: استقالة جونسون تمهد للإطاحة بزيلينسكي

04:44 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 04:48 GMT 08.07.2022)
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 25 مايو 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Leon Neal
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أعلن عضو سابق في البرلمان الأوكراني عن احتمال وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.
ومن المتوقع أن يقع انقلاب يطيح بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي تعني، برأي النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، زوال عصر السياسيين الذين يتميزون بسلوك غريب شاذ.
وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام": "ننتظر بفارغ الصبر انقلابا عسكريا يطيح بزيلينسكي".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن استقالته من منصبه ومن رئاسة حزب المحافظين، وهذا على خلفية تصاعد الضغوطات واستقالة أكثر من خمسين مسؤولا حكوميا احتجاجا على مسلسل فضائح هز الحكومة البريطانية.
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