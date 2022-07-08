https://arabic.sputniknews.com/20220708/هكذا-اقترب-المهاجم-من-ظهر-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-وقتله-فيديو-نقل-جثته-للطائرة-1064856384.html
هكذا اقترب المهاجم من ظهر رئيس وزراء اليابان السابق وقتله... فيديو نقل جثته للطائرة
هكذا اقترب المهاجم من ظهر رئيس وزراء اليابان السابق وقتله... فيديو نقل جثته للطائرة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتراب مطلق النار من رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، الذي تعرض للاغتيال أثناء جولة انتخابية... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:13+0000
2022-07-08T10:13+0000
2022-07-08T10:20+0000
العالم
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ويظهر المقطع قيام المنفذ بإطلاق النار على آبي من الخلف أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من الجمهور.وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به بتنفيذ الجريمة هو تيتسويا ياماغامي 41 عاما، وهو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، والمعروفة أيضًا بالبحرية اليابانية، وفقا لتقارير محلية.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في إفادة صحفية، إن آبي أصيب بالرصاص في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش).وأضاف: "لا يمكن التسامح مع مثل هذا الفعل الوحشي". وأوضح أنه ليس على علم بحالة آبي الصحية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
هكذا اقترب المهاجم من ظهر رئيس وزراء اليابان السابق وقتله... فيديو نقل جثته للطائرة
10:13 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتراب مطلق النار من رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، الذي تعرض للاغتيال أثناء جولة انتخابية له في محافظة نارا.
ويظهر المقطع قيام المنفذ بإطلاق النار على آبي من الخلف أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من الجمهور.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به بتنفيذ الجريمة هو تيتسويا ياماغامي 41 عاما، وهو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، والمعروفة أيضًا بالبحرية اليابانية، وفقا لتقارير محلية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في إفادة صحفية، إن آبي أصيب بالرصاص في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش).
وأضاف: "لا يمكن التسامح مع مثل هذا الفعل الوحشي". وأوضح أنه ليس على علم بحالة آبي الصحية.