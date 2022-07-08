https://arabic.sputniknews.com/20220708/وزارة-البيئة-اللبنانية-تحذر-من-ارتفاع-خطر-اندلاع-حرائق-الغابات-1064855707.html

وزارة البيئة اللبنانية تحذر من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات

وزارة البيئة اللبنانية تحذر من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات

حذرت وزارة البيئة اللبنانية، اليوم الجمعة، من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات وبخاصة مع نهاية هذا الأسبوع. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

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لبنان

أخبار العالم العربي

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة البيئة اللبنانية في بيان لها، تحذيرها من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات، مشيرة إلى خطورة شديدة لإمكان اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها وإلى احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع.وأكد بيان وزارة البيئة أن معظم المناطق المعرضة لخطر الحرائق تتوزع على الأراضي اللبنانية كافة وبخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية والبقاع، وهو ما أوضحته الوزارة ضمن إشارتها إلى خرائط مؤشر الحرائق الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند.وناشدت البيئة اللبنانية، المواطنين والمواطنات، والجهات المعنية التقيّد بالإرشادات المطلوبة، وبخاصة الامتناع عن استعمال أي مصدر للنار بالقرب من أي غطاء نباتي مثل حرق الأعشاب اليابسة والالعاب النارية.ونادت الوزارة اللبنانية بضرورة المراقبة المشددة والدقيقة للمناطق ذات الخطورة العالية للحرائق، مع زيادة الجهوزية والتأهب إلى أقصى حد، مشيرة إلى ضرورة طلب المساعدة فورا من السلطات المعنية كافة في حال فقدان السيطرة على أي حريق.ويشهد لبنان سنوياً اندلاع حرائق في غاباته، وفي يوليو/تموز من العام المنصرم 2021 اندلعت حرائق كبيرة في عدة غابات قدرت الجهات المعنية في لبنان وقتها حجم الأضرار بنحو 20 مليون متر مربع من الحرائق، في الأراضي الحرجية (صنوبر وسنديان، ولزاب) إضافة الى الأشجار المثمرة على اختلافها، (زيتون، لوز، تفاح، رمان، دراق، خوخ، كرز، جوز، صنوبر جوي) ومساحات واسعة من الحقول المزروعة بالخضار التي أتلفت مواسمها النيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/وزير-البيئة-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-وأسباب-اندلاع-الحرائق-في-غابة-الصنوبر-1063299274.html

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