https://arabic.sputniknews.com/20220708/وزير-الخزانة-البريطاني-السابق-يعلن-ترشحه-لخلافة-جونسون-1064879674.html
وزير الخزانة البريطاني السابق يعلن ترشحه لخلافة جونسون
وزير الخزانة البريطاني السابق يعلن ترشحه لخلافة جونسون
أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، رسميا، اليوم الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T16:25+0000
2022-07-08T16:25+0000
2022-07-08T16:25+0000
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال سوناك على "تويتر": "أتقدم لأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. دعونا نستعيد الثقة ونعيد بناء الاقتصاد ونعيد توحيد البلاد".أعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.طُرح اسم سوناك البالغ من العمر 42 عاما - من بين أسماء أخرى بارزة - كأحد الأشخاص الأوفر حظا لخلافة جونسون، بفضل استقالته المبكرة يوم الثلاثاء الماضي من الحكومة اعتراضا على أسلوب إدارة رئيس الوزراء وبعد سلسلة من الفضائح الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/من-السياسي-الأقرب-لتولي-قيادة-بريطانيا-وحزب-المحافظين-خلفا-لجونسون-1064829295.html
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بريطانيا
وزير الخزانة البريطاني السابق يعلن ترشحه لخلافة جونسون
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أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، رسميا، اليوم الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون.
موسكو- سبوتنيك
. وقال سوناك على "تويتر": "أتقدم لأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. دعونا نستعيد الثقة ونعيد بناء الاقتصاد ونعيد توحيد البلاد".
أعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.
جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
طُرح اسم سوناك البالغ من العمر 42 عاما - من بين أسماء أخرى بارزة
- كأحد الأشخاص الأوفر حظا لخلافة جونسون، بفضل استقالته المبكرة يوم الثلاثاء الماضي من الحكومة اعتراضا على أسلوب إدارة رئيس الوزراء وبعد سلسلة من الفضائح الحكومية.