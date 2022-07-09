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إعلام: متظاهرون يقتحمون مقر الرئيس السريلانكي وأنباء عن هروبه... فيديو وصور
إعلام: متظاهرون يقتحمون مقر الرئيس السريلانكي وأنباء عن هروبه... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم السبت، بأن محتجين قاموا باقتحام مقر إقامة رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
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وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز حول المقر الرئاسي واقتحموا المبنى.وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يُظهر حشودًا غاضبة كبيرة بالقرب من مقر الرئيس، وبعضهم يحاول الدخول.وفي السياق، نقلت "فرانس برس" عن مصدر رفيع، قوله إن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.
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إعلام: متظاهرون يقتحمون مقر الرئيس السريلانكي وأنباء عن هروبه... فيديو وصور

07:42 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 09.07.2022)
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraمتظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022.
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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يتبع
أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم السبت، بأن محتجين قاموا باقتحام مقر إقامة رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو.
وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز حول المقر الرئاسي واقتحموا المبنى.
وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يُظهر حشودًا غاضبة كبيرة بالقرب من مقر الرئيس، وبعضهم يحاول الدخول.
وفي السياق، نقلت "فرانس برس" عن مصدر رفيع، قوله إن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.
وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.
وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.
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