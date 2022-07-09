إعلام: متظاهرون يقتحمون مقر الرئيس السريلانكي وأنباء عن هروبه... فيديو وصور
07:42 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 09.07.2022)
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraمتظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
يتبع
أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم السبت، بأن محتجين قاموا باقتحام مقر إقامة رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو.
وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز حول المقر الرئاسي واقتحموا المبنى.
Anti-Government Protestors in Sri Lanka reportedly captured an anti riot water cannon truck belongs to police outside the Presidential Palace pic.twitter.com/7BQtg1KRCr— Abdul Quadir - عبد القادر (@Journaltics) July 9, 2022
وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يُظهر حشودًا غاضبة كبيرة بالقرب من مقر الرئيس، وبعضهم يحاول الدخول.
وفي السياق، نقلت "فرانس برس" عن مصدر رفيع، قوله إن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.
Protestors enter the President's House at Janadhipathi Mawatha in Colombo.#LKA #SriLanka #SriLankaCrisis pic.twitter.com/ol39OcpLm3— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) July 9, 2022
وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.
وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.