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الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
بدأ الحجاج منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، برمي جمرة العقبة "الجمرة الكبرى" في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T06:35+0000
2022-07-09T06:40+0000
السعودية
أخبار الحج
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، توافد الحجاج لرمي الجمرات دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.وأشارت إلى توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.وأوضحت أن رجال الأمن وأفراد الكشافة يبذلون جهودا في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة.فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.
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الأخبار
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السعودية, أخبار الحج

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى... فيديو

06:35 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 06:40 GMT 09.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyالحجاج في طريقهم لتأدية شعائر رمي الجمرات
الحجاج في طريقهم لتأدية شعائر رمي الجمرات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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بدأ الحجاج منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، برمي جمرة العقبة "الجمرة الكبرى" في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، توافد الحجاج لرمي الجمرات دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.
وأشارت إلى توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.
وأوضحت أن رجال الأمن وأفراد الكشافة يبذلون جهودا في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.
كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة.
فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.
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