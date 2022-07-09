الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
06:35 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 06:40 GMT 09.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyالحجاج في طريقهم لتأدية شعائر رمي الجمرات
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
بدأ الحجاج منذ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، برمي جمرة العقبة "الجمرة الكبرى" في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، توافد الحجاج لرمي الجمرات دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.
#يحدث_الآن.. جموع ضيوف الرحمن يبدأون منذ فجر اليوم.. أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة"، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/l8nubGALDf— واس العام (@SPAregions) July 9, 2022
وأشارت إلى توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.
وأوضحت أن رجال الأمن وأفراد الكشافة يبذلون جهودا في نصح وإرشاد الحجاج باستخدام الأدوار بمنشأة الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسرًا في الحركة.
#فيديو_واس | ضيوف الرحمن يرمون الجمرة الكبرى "جمرة العقبة"، وسط انسيابية في التنقل .#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/xyeZu1gRvb— واس العام (@SPAregions) July 9, 2022
كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة.
فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.