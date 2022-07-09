https://arabic.sputniknews.com/20220709/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن--تفكيك-خلیة-إرهابیة-على-الحدود-التركية-1064915631.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية
أعلن الحرس الثوري في إيران تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي البلاد. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T21:34+0000
2022-07-09T21:34+0000
2022-07-09T21:34+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري بتفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ الأعمال التخریبیة.وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-استهداف-إحدى-قواعده-في-طهران-1064733892.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية
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أعلن الحرس الثوري في إيران تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية
"إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري بتفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ الأعمال التخریبیة.
وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".
وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".