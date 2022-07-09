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الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية
أعلن الحرس الثوري في إيران تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي البلاد. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T21:34+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري بتفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ الأعمال التخریبیة.وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-استهداف-إحدى-قواعده-في-طهران-1064733892.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلیة إرهابیة على الحدود التركية

21:34 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أعلن الحرس الثوري في إيران تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري بتفكيك خلیة إرهابیة مسلحة في شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ الأعمال التخریبیة.
وقالت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف إحدى قواعده في طهران
6 يوليو, 13:11 GMT
وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMT
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