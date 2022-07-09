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https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-مفاوضات-غربية-سرية-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1064899535.html
صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون محادثات سرية لإيجاد طريقة دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:43+0000
2022-07-09T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
حل دبلوماسي
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وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية، مقالا قالت فيه: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الصراع".وترى الصحيفة أن ارتباك القادة الغربيين أصبح واضحا، لأن الغالبية العظمى من الناخبين يؤيدون "الحل الدبلوماسي".وفي وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن رؤساء الدول الغربية الذين يدعمون نظام كييف يخشون أن يتعب سكانها من الأحداث في أوكرانيا وينتقلون إلى الأجندة المحلية.في الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين يساهمون في إطالة أمد الصراع، بما في ذلك من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الشركاء الغربيين، قطع الجانب الأوكراني عملية التفاوض مع روسيا الاتحادية.
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العالم, أخبار أوكرانيا, حل دبلوماسي

صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

08:43 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون محادثات سرية لإيجاد طريقة دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا.
وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية، مقالا قالت فيه: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الصراع".
وترى الصحيفة أن ارتباك القادة الغربيين أصبح واضحا، لأن الغالبية العظمى من الناخبين يؤيدون "الحل الدبلوماسي".
وفي وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن رؤساء الدول الغربية الذين يدعمون نظام كييف يخشون أن يتعب سكانها من الأحداث في أوكرانيا وينتقلون إلى الأجندة المحلية.
في الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين يساهمون في إطالة أمد الصراع، بما في ذلك من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الشركاء الغربيين، قطع الجانب الأوكراني عملية التفاوض مع روسيا الاتحادية.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:40 GMT
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