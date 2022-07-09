https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-مفاوضات-غربية-سرية-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1064899535.html
صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون محادثات سرية لإيجاد طريقة دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:43+0000
2022-07-09T08:43+0000
2022-07-09T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
حل دبلوماسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341461_0:357:3004:2047_1920x0_80_0_0_17c58f436cd3478f541a5829d4caaed0.jpg
وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية، مقالا قالت فيه: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الصراع".وترى الصحيفة أن ارتباك القادة الغربيين أصبح واضحا، لأن الغالبية العظمى من الناخبين يؤيدون "الحل الدبلوماسي".وفي وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن رؤساء الدول الغربية الذين يدعمون نظام كييف يخشون أن يتعب سكانها من الأحداث في أوكرانيا وينتقلون إلى الأجندة المحلية.في الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين يساهمون في إطالة أمد الصراع، بما في ذلك من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الشركاء الغربيين، قطع الجانب الأوكراني عملية التفاوض مع روسيا الاتحادية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341461_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_8516ed0fb1e0e7a32c8a1edbeb3daa01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, حل دبلوماسي
صحيفة: مفاوضات غربية سرية لإنهاء الصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون محادثات سرية لإيجاد طريقة دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا.
وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية، مقالا قالت فيه: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الصراع".
وترى الصحيفة
أن ارتباك القادة الغربيين أصبح واضحا، لأن الغالبية العظمى من الناخبين يؤيدون "الحل الدبلوماسي".
وفي وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن رؤساء الدول الغربية الذين يدعمون نظام كييف يخشون أن يتعب سكانها من الأحداث في أوكرانيا وينتقلون إلى الأجندة المحلية.
في الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين يساهمون في إطالة أمد الصراع، بما في ذلك من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الشركاء الغربيين، قطع الجانب الأوكراني عملية التفاوض مع روسيا الاتحادية.