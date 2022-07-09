https://arabic.sputniknews.com/20220709/لجنة-سعودية-تحذر-الحجاج-من-التدخين-في-الأماكن-المقدسة-1064909946.html
لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في المملكة العربية السعودية، من التدخين في الأماكن المقدسة، وأكدت على الحجيج أن التدخين في هذه المناطق مخالفة قانونية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:33+0000
2022-07-09T15:33+0000
2022-07-09T15:33+0000
السعودية
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وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الحجاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مشددة على أنه "يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام".ووجهت اللجنة رسالة إلى الحجاج قالت فيها: "أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين".وأضافت: "اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية, العالم العربي
لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في المملكة العربية السعودية، من التدخين في الأماكن المقدسة، وأكدت على الحجيج أن التدخين في هذه المناطق مخالفة قانونية.
وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الحجاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مشددة على أنه "يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام".
ووجهت اللجنة رسالة إلى الحجاج قالت فيها: "أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين".
وأضافت: "اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا".