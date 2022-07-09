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لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة
حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في المملكة العربية السعودية، من التدخين في الأماكن المقدسة، وأكدت على الحجيج أن التدخين في هذه المناطق مخالفة قانونية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:33+0000
2022-07-09T15:33+0000
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وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الحجاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مشددة على أنه "يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام".ووجهت اللجنة رسالة إلى الحجاج قالت فيها: "أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين".وأضافت: "اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية, العالم العربي

لجنة سعودية تحذر الحجاج من التدخين في الأماكن المقدسة

15:33 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelmanالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Delil Souelman
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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في المملكة العربية السعودية، من التدخين في الأماكن المقدسة، وأكدت على الحجيج أن التدخين في هذه المناطق مخالفة قانونية.
وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الحجاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مشددة على أنه "يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام".
ووجهت اللجنة رسالة إلى الحجاج قالت فيها: "أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين".
وأضافت: "اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا".
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