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https://arabic.sputniknews.com/20220709/ماهي-الحلول-للحد-من-ظاهرة-انتشار-العنف-1064905092.html
ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
هزت المجتمعات العربية في الفترة الأخيرة جرائم عنف ضد النساء، كل آخرها ما أعلن عنه عن شابات في مقتبل العمر في مصر في الأردن وفلسطين وسوريا والإمارات قُتلنَ بدم... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:45+0000
2022-07-09T11:45+0000
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ضيف الأسبوع
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ماهي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ماهي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ضيفة البرنامج دكتورة رشا شعبان، الباحثة الاجتماعية في شؤون المرأة، تؤكد أن "الانفلات الأخلاقي جاء مع الثورات العربية التي قادها عقل رجعي متخلف يهدف الى إعادتنا الى الوراء".أما الحل لتفشي ظاهرة العنف فتقول الدكتورة رشا إنه يجب أن يكون متكاملا بسن قوانين رادعة وصارمة وأخلاقيا - تربويا من خلال التوعية لنشر ثقافة أنسنة الإنسان.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио

ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟

11:45 GMT 09.07.2022
ماهي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
هزت المجتمعات العربية في الفترة الأخيرة جرائم عنف ضد النساء، كل آخرها ما أعلن عنه عن شابات في مقتبل العمر في مصر في الأردن وفلسطين وسوريا والإمارات قُتلنَ بدم بارد انتقاما منهن، وقد بادرت عدة ناشطات إلى الدعوة للاحتجاج والإضراب رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم.
ضيفة البرنامج دكتورة رشا شعبان، الباحثة الاجتماعية في شؤون المرأة، تؤكد أن "الانفلات الأخلاقي جاء مع الثورات العربية التي قادها عقل رجعي متخلف يهدف الى إعادتنا الى الوراء".
أما الحل لتفشي ظاهرة العنف فتقول الدكتورة رشا إنه يجب أن يكون متكاملا بسن قوانين رادعة وصارمة وأخلاقيا - تربويا من خلال التوعية لنشر ثقافة أنسنة الإنسان.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
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