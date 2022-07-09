https://arabic.sputniknews.com/20220709/ماهي-الحلول-للحد-من-ظاهرة-انتشار-العنف-1064905092.html
ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
هزت المجتمعات العربية في الفترة الأخيرة جرائم عنف ضد النساء، كل آخرها ما أعلن عنه عن شابات في مقتبل العمر في مصر في الأردن وفلسطين وسوريا والإمارات قُتلنَ بدم... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:45+0000
2022-07-09T11:45+0000
2022-07-09T11:45+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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ماهي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ماهي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
ضيفة البرنامج دكتورة رشا شعبان، الباحثة الاجتماعية في شؤون المرأة، تؤكد أن "الانفلات الأخلاقي جاء مع الثورات العربية التي قادها عقل رجعي متخلف يهدف الى إعادتنا الى الوراء".أما الحل لتفشي ظاهرة العنف فتقول الدكتورة رشا إنه يجب أن يكون متكاملا بسن قوانين رادعة وصارمة وأخلاقيا - تربويا من خلال التوعية لنشر ثقافة أنسنة الإنسان.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
ما هي الحلول للحد من ظاهرة انتشار العنف؟
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هزت المجتمعات العربية في الفترة الأخيرة جرائم عنف ضد النساء، كل آخرها ما أعلن عنه عن شابات في مقتبل العمر في مصر في الأردن وفلسطين وسوريا والإمارات قُتلنَ بدم بارد انتقاما منهن، وقد بادرت عدة ناشطات إلى الدعوة للاحتجاج والإضراب رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم.
ضيفة البرنامج دكتورة رشا شعبان، الباحثة الاجتماعية في شؤون المرأة، تؤكد أن "الانفلات الأخلاقي جاء مع الثورات العربية التي قادها عقل رجعي متخلف يهدف الى إعادتنا الى الوراء".
أما الحل لتفشي ظاهرة العنف فتقول الدكتورة رشا إنه يجب أن يكون متكاملا بسن قوانين رادعة وصارمة وأخلاقيا - تربويا من خلال التوعية لنشر ثقافة أنسنة الإنسان.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق