https://arabic.sputniknews.com/20220709/محتجون-يشعلون-النيران-في-منزل-رئيس-وزراء-سيريلانكا-1064911035.html
محتجون يشعلون النيران في منزل رئيس وزراء سيريلانكا
محتجون يشعلون النيران في منزل رئيس وزراء سيريلانكا
أفاد مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، بأن محتجين اقتحموا المقر الخاص لويكرمسينغ، اليوم السبت، وأضرموا النار فيه، بعد ساعات من إعلانه الاستعداد... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
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وأكد مكتب رئيس الوزراء أن "المحتجين اقتحموا منزله في كولومبو مساء السبت. لم يتضح على الفور ما إذا كان بالداخل وقت الهجوم"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".وشهدت البلاد اليوم السبت مظاهرات واسعة، ويعد أكبر يوم من المظاهرات واقتحم الحشود منزل رئيس الجمهورية غوتابايا راجاباكسا ومكتبه، فيما أكدت تقارير أنه هرب من البلاد.وذكر موقع "نيوز واير" السريلانكي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، أنه "أبلغ قادة الأحزاب بأنه على استعداد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب".وأضاف أن "رئيس الوزراء سيستمر في تسيير أعمال الحكومة حتى ذلك الحين [تشكيل حكومة جديدة]".وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان. وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-وزراء-سريلانكا-يعلن-استعداده-للتنحي-عن-منصبه-1064907593.html
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العالم, سريلانكا, حكومة سريلانكا, أخبار سريلانكا
محتجون يشعلون النيران في منزل رئيس وزراء سيريلانكا
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أفاد مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، بأن محتجين اقتحموا المقر الخاص لويكرمسينغ، اليوم السبت، وأضرموا النار فيه، بعد ساعات من إعلانه الاستعداد للتنحي عن منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب خلال اجتماع عقدوه لمناقشة الأوضاع في البلاد.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن "المحتجين اقتحموا منزله في كولومبو مساء السبت. لم يتضح على الفور ما إذا كان بالداخل وقت الهجوم"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وشهدت البلاد اليوم السبت مظاهرات واسعة، ويعد أكبر يوم من المظاهرات واقتحم الحشود منزل رئيس الجمهورية غوتابايا راجاباكسا ومكتبه، فيما أكدت تقارير أنه هرب من البلاد.
وذكر موقع "نيوز واير" السريلانكي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، أنه "أبلغ قادة الأحزاب بأنه على استعداد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب".
وأضاف أن "رئيس الوزراء سيستمر في تسيير أعمال الحكومة حتى ذلك الحين [تشكيل حكومة جديدة]".
وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.
وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.
ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا
من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.