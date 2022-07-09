عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/هل-يراهن-الرئيس-الأمريكي-على-نتائج-زيارته-للشرق-الأوسط-من-أجل-السيطرة-على-سوق-الطاقة-1064905763.html
هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة؟
هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة؟
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:54+0000
2022-07-09T11:54+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1064905596_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_990a3036dc479ad7c2d3b6caf828425a.png
هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة
هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الأسعار مرتفعة للغاية.. والعائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة"، معتبرا أنه رغم ما سبق فإن "جهود إدارته تؤتي ثمارها".فكيف يستطيع الغرب تخطي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1064905596_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_79e13381903b515ef948d3cbd7508417.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, أين الحقيقة؟, аудио

هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة؟

11:54 GMT 09.07.2022
هل يراهن الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للشرق الأوسط من أجل السيطرة على سوق الطاقة
تابعنا عبرTelegram
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الأسعار مرتفعة للغاية.. والعائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة"، معتبرا أنه رغم ما سبق فإن "جهود إدارته تؤتي ثمارها".
فكيف يستطيع الغرب تخطي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري:

"‏الاقتصاد العالمي يمر في أزمة حقيقية وصعبة جدا حيث أسعار الطاقة ترتفع يوما بعد آخر، فرغم فترة الانخفاض، إلا أنها تبقى مرتفعة إلى ما فوق الـ110 دولارات للبرميل الواحد، الأمر الذي يؤدي إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع دول العالم، وهذا كله يحصل بسبب الأزمة الأوكرانية والتدخل الدولي بهذه الأزمة، كما أن هنالك العديد من الدول تحتال في هذا الجانب من أجل الحصول على منافع، ‏وفي أوروبا فإن الشعوب تريد حل لهذه الأزمة، وإذا ما أخفقت حكومتها في إيجاد الحلول فيجب عليها الاستقالة من أجل إفساح المجال للأشخاص القادرين على حل الأزمة".

وأضاف الشمري، "‏تراهن الولايات المتحدة على الدول الصديقة المنتجة للنفط في زيادة إنتاجها النفطي، وذلك من خلال زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في حال استجابة دول الخليج إلى ذلك، ‏حيث لدى دول الخليج علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة منذ القدم، ‏أما إذا رفضت دول الخليج مطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج، فإن كارثة ‏‏اقتصادية عالمية ‏ستحدث ‏تؤدي إلى انهيار اقتصاديات العالم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала