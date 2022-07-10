https://arabic.sputniknews.com/20220710/أسماك-تعلمت-فنون-صيد-الحمام-خارج-المياه-فيديو---1064929572.html
أسماك تعلمت فنون صيد الحمام خارج المياه... فيديو
أسماك تعلمت فنون صيد الحمام خارج المياه... فيديو
تلقى الباحث الفرنسي فريدريك سانتول مكالمة هاتفية في عام 2011 من صياد يعمل في نهر تارن في جنوبي فرنسا، أخبره بمعلومات قد لا يصدقها البعض، حيث لاحظ أن الأسماك... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T15:37+0000
2022-07-10T15:37+0000
2022-07-10T15:37+0000
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ويعمل سانتول أستاذا مساعدا في علم الأحياء والبيئة في جامعة بول ساباتير في تولوز، حيث استعان ببعض الصيادين بهدف جميع معلومات لاستخدامها لدراسة التأثير البيئي للأنواع الكبيرة من سمك السلور.ورصد الصيادون ظاهرة غريبة، حيث يقف الحمام صباحا على ضفاف النهر في مناطق ألبي هي موطن للعديد من الحمام البري الذي يستمتع بالمياه الضحلة مع الحصى المنشرة على ضفاف نهر تارن.واستغل سمك السلور لحظات استمتاع الحمام، حيث تنتظر الأسماك شروق الشمس ومستغلة انعكاس الضوء على سطح المياه للتخفي، بهدف انتزاع وجبة صباحية من الحمام، حيث تنجح أحيانا وتفشل أحيان أخرى.وأمضى سانتول بعد تلقيه الاتصال موسما صيفيا كاملا في منطقة ألبي بهدف تصوير هذه الظاهرة، حيث سجل العديد من المشاهد المذهلة لاصطياد أسماك السلور بعض طيور الحمام من خارج المياه أو من ضفاف النهر، بحسب موقع " fieldandstream ".ولاحظ الباحث أن أسماك السلور تتبع استراتيجية متسللة حيث تقترب لأكبر درجة ممكنة من الطيور مستغلة انعكاس ضوء الشمس على سطح المياه، وحين تقترب تقوم بابتلاع الحمام بأفواهها الكبيرة، وأحيانا تدفع أجسامها بعيدا عن المياه بين الحصى لالتقاط الطيور.
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نادي الفيديو, مجتمع
أسماك تعلمت فنون صيد الحمام خارج المياه... فيديو
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تلقى الباحث الفرنسي فريدريك سانتول مكالمة هاتفية في عام 2011 من صياد يعمل في نهر تارن في جنوبي فرنسا، أخبره بمعلومات قد لا يصدقها البعض، حيث لاحظ أن الأسماك تعلمت صيد الحمام.
ويعمل سانتول أستاذا مساعدا في علم الأحياء والبيئة في جامعة بول ساباتير في تولوز، حيث استعان ببعض الصيادين بهدف جميع معلومات لاستخدامها لدراسة التأثير البيئي للأنواع الكبيرة من سمك السلور.
ورصد الصيادون ظاهرة غريبة، حيث يقف الحمام صباحا على ضفاف النهر في مناطق ألبي هي موطن للعديد من الحمام البري الذي يستمتع بالمياه الضحلة مع الحصى المنشرة على ضفاف نهر تارن.
واستغل سمك السلور لحظات استمتاع الحمام، حيث تنتظر الأسماك شروق الشمس ومستغلة انعكاس الضوء على سطح المياه للتخفي، بهدف انتزاع وجبة صباحية من الحمام، حيث تنجح أحيانا وتفشل أحيان أخرى.
وأمضى سانتول بعد تلقيه الاتصال موسما صيفيا كاملا في منطقة ألبي بهدف تصوير هذه الظاهرة، حيث سجل العديد من المشاهد المذهلة لاصطياد أسماك السلور بعض طيور الحمام من خارج المياه أو من ضفاف النهر، بحسب موقع " fieldandstream "
.
ولاحظ الباحث أن أسماك السلور تتبع استراتيجية متسللة حيث تقترب لأكبر درجة ممكنة من الطيور مستغلة انعكاس ضوء الشمس على سطح المياه، وحين تقترب تقوم بابتلاع الحمام بأفواهها الكبيرة، وأحيانا تدفع أجسامها بعيدا عن المياه بين الحصى لالتقاط الطيور.