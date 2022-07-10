https://arabic.sputniknews.com/20220710/المركزي-للتعبئة-العامة-والإحصاء-المصري-معدل-وفيات-الأطفال-الرضع-عالميا-26-لكل-ألف-مولود-1064924068.html
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري: معدل وفيات الأطفال الرضع عالميا 26 لكل ألف مولود
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري: معدل وفيات الأطفال الرضع عالميا 26 لكل ألف مولود
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانا، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكد فيه أن معدل وفيات الأطفال الرضع عالميا وصل إلى 26 لكل... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:35+0000
2022-07-10T11:35+0000
2022-07-10T11:35+0000
عدد السكان
الأطفال
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ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فإن المعدل المتوقع لوفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم يبلغ في الفترة من 2020 إلى 2025، 26 طفل لكل ألف مولود حي.ولفت إلى أن هذا المعدل ينخفض إلى 1.0 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل أيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 71.1 طفل في جمهورية أفريقيا الوسطى.وأوضح أن متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2022 على مستوى العالم 2.4 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.6 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً، وكذا يصل إلى 1.1 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.0 طفل في دولة مثل النيجر.وقال إن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بلغ عام 2021 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.
https://arabic.sputniknews.com/20200815/ارتفاع-عدد-وفيات-الأطفال-في-مخيم-الهول-يثير-قلقا-دوليا-1046277714.html
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عدد السكان, الأطفال
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري: معدل وفيات الأطفال الرضع عالميا 26 لكل ألف مولود
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانا، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكد فيه أن معدل وفيات الأطفال الرضع عالميا وصل إلى 26 لكل ألف طفل مولود.
ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فإن المعدل المتوقع لوفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم يبلغ في الفترة من 2020 إلى 2025، 26 طفل لكل ألف مولود حي.
ولفت إلى أن هذا المعدل ينخفض إلى 1.0 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل أيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 71.1 طفل في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـام 2050.
وأوضح أن متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2022 على مستوى العالم 2.4 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.6 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً، وكذا يصل إلى 1.1 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.0 طفل في دولة مثل النيجر.
وقال إن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بلغ عام 2021 على مستوى العالم
71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.