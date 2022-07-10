عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/دجوكوفيتش-يتوج-بلقب-بطولة-ويمبلدون-الإنجليزية-للمرة-السابعة-في-تاريخه-1064931523.html
دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه
دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T17:17+0000
2022-07-10T17:17+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931036_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_ee74a3d82d35d3106f92062a4a494aa6.jpg
وفاز دجوكوفيتش، المصنف أول، على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، اليوم الأحد في المباراة النهائية.ويعتبر هذا اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.وبات دجوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931036_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_e7e0401c7d8af4ef9ecca8d9bc16e892.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه

17:17 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONالصربي نوفاك دجوكوفيتش، يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته
الصربي نوفاك دجوكوفيتش، يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
تابعنا عبرTelegram
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية.
وفاز دجوكوفيتش، المصنف أول، على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، اليوم الأحد في المباراة النهائية.
ويعتبر هذا اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.
وبات دجوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала