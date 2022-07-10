https://arabic.sputniknews.com/20220710/دجوكوفيتش-يتوج-بلقب-بطولة-ويمبلدون-الإنجليزية-للمرة-السابعة-في-تاريخه-1064931523.html
دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه
دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T17:17+0000
2022-07-10T17:17+0000
2022-07-10T17:17+0000
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وفاز دجوكوفيتش، المصنف أول، على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، اليوم الأحد في المباراة النهائية.ويعتبر هذا اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.وبات دجوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه
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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية.
وفاز دجوكوفيتش، المصنف أول، على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، اليوم الأحد في المباراة النهائية.
ويعتبر هذا اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.
وبات دجوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.