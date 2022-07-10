عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/صحيفة-تكشف-أكثر-ما-يثير-قلق-فريق-بايدن-1064919500.html
صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن
صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية وموظيفها هو عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:57+0000
2022-07-10T07:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1064219036_0:0:1936:1089_1920x0_80_0_0_e66c21d12010e110624080c62cad2830.jpg
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا للكاتب بيتر بيكر جاء فيه: "أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا مشكلة لفريقه وحزبه".وبحسب الكاتب، إن مستوى طاقته، رغم أنه مثير للإعجاب بالنسبة لرجل في عمره، فإنه لم يعد كما كان عليه من قبل وبعض المساعدين يراقبونه.وأشار بيكر إلى أن بايدن قد تقدم في السن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وغالبًا ما يتعثر أثناء المشي والتحدث أمام الجمهور. ويخشى المساعدون أنه سيتعثر في أي مكان ويراقبون"بفارغ الصبر" ما إذا كان سيتعامل مع الخطاب دون زلة أخرى.وأضاف بيكر قائلا: "يعتزم البيت الأبيض حماية الرئيس الأمريكي من التواصل غير المخطط له مع الصحفيين"، مشيرا إلى أنه منذ التنصيب عقد الرئيس 16 مؤتمرا صحفيا، أي نصف عدد خطابات رؤساء الدول السابقين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1064219036_11:0:1731:1290_1920x0_80_0_0_ce0402c29e5fb39a67b33a41e5a43b40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن

07:57 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية وموظيفها هو عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا للكاتب بيتر بيكر جاء فيه: "أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا مشكلة لفريقه وحزبه".
وبحسب الكاتب، إن مستوى طاقته، رغم أنه مثير للإعجاب بالنسبة لرجل في عمره، فإنه لم يعد كما كان عليه من قبل وبعض المساعدين يراقبونه.
وأشار بيكر إلى أن بايدن قد تقدم في السن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وغالبًا ما يتعثر أثناء المشي والتحدث أمام الجمهور.
ويخشى المساعدون أنه سيتعثر في أي مكان ويراقبون"بفارغ الصبر" ما إذا كان سيتعامل مع الخطاب دون زلة أخرى.
وأضاف بيكر قائلا: "يعتزم البيت الأبيض حماية الرئيس الأمريكي من التواصل غير المخطط له مع الصحفيين"، مشيرا إلى أنه منذ التنصيب عقد الرئيس 16 مؤتمرا صحفيا، أي نصف عدد خطابات رؤساء الدول السابقين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала