https://arabic.sputniknews.com/20220710/صحيفة-تكشف-أكثر-ما-يثير-قلق-فريق-بايدن-1064919500.html
صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن
صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية وموظيفها هو عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:57+0000
2022-07-10T07:57+0000
2022-07-10T07:57+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا للكاتب بيتر بيكر جاء فيه: "أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا مشكلة لفريقه وحزبه".وبحسب الكاتب، إن مستوى طاقته، رغم أنه مثير للإعجاب بالنسبة لرجل في عمره، فإنه لم يعد كما كان عليه من قبل وبعض المساعدين يراقبونه.وأشار بيكر إلى أن بايدن قد تقدم في السن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وغالبًا ما يتعثر أثناء المشي والتحدث أمام الجمهور. ويخشى المساعدون أنه سيتعثر في أي مكان ويراقبون"بفارغ الصبر" ما إذا كان سيتعامل مع الخطاب دون زلة أخرى.وأضاف بيكر قائلا: "يعتزم البيت الأبيض حماية الرئيس الأمريكي من التواصل غير المخطط له مع الصحفيين"، مشيرا إلى أنه منذ التنصيب عقد الرئيس 16 مؤتمرا صحفيا، أي نصف عدد خطابات رؤساء الدول السابقين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف أكثر ما يثير قلق فريق بايدن
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية وموظيفها هو عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ 79 عاما.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
مقالا للكاتب بيتر بيكر جاء فيه: "أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا مشكلة لفريقه وحزبه".
وبحسب الكاتب، إن مستوى طاقته، رغم أنه مثير للإعجاب بالنسبة لرجل في عمره، فإنه لم يعد كما كان عليه من قبل وبعض المساعدين يراقبونه.
وأشار بيكر إلى أن بايدن قد تقدم في السن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وغالبًا ما يتعثر أثناء المشي والتحدث أمام الجمهور.
ويخشى المساعدون أنه سيتعثر في أي مكان ويراقبون"بفارغ الصبر" ما إذا كان سيتعامل مع الخطاب دون زلة أخرى.
وأضاف بيكر قائلا: "يعتزم البيت الأبيض حماية الرئيس الأمريكي من التواصل غير المخطط له مع الصحفيين"، مشيرا إلى أنه منذ التنصيب عقد الرئيس 16 مؤتمرا صحفيا، أي نصف عدد خطابات رؤساء الدول السابقين.