https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيفانكا-ترامب-تستمتع-بإجازتها-في-المغرب-وتشارك-صورها-عبر-انستغرام-صور-1064965892.html
إيفانكا ترامب تستمتع بإجازتها في المغرب وتشارك صورها عبر انستغرام.. صور
إيفانكا ترامب تستمتع بإجازتها في المغرب وتشارك صورها عبر انستغرام.. صور
نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورا لها أثناء تواجدها برفقة زوجها في المغرب. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:55+0000
2022-07-11T14:55+0000
2022-07-11T14:55+0000
العالم
إيفانكا ترامب
أخبار المغرب اليوم
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وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها إيفانكا على صفحتها الرسمية على انستغرام، ومن ضمنها صورة في الصحراء المغربية مرتدية الزي التقليدي ومعلقة عليها بالقول "المغرب".وتقضي إيفانكا عطلتها في المغرب برفقة زوجها حيث تظهر من خلال الصور روعة وجمال البلاد لا سيما الصحراء المغربية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيفانكا ترامب, أخبار المغرب اليوم
إيفانكا ترامب تستمتع بإجازتها في المغرب وتشارك صورها عبر انستغرام.. صور
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نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورا لها أثناء تواجدها برفقة زوجها في المغرب.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها إيفانكا على صفحتها الرسمية على انستغرام، ومن ضمنها صورة في الصحراء المغربية مرتدية الزي التقليدي ومعلقة عليها بالقول "المغرب".
وتقضي إيفانكا عطلتها في المغرب برفقة زوجها حيث تظهر من خلال الصور روعة وجمال البلاد لا سيما الصحراء المغربية.