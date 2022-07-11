https://arabic.sputniknews.com/20220711/اعتقال-المخرج-الإيراني-المعارض-جعفر-بناهي-1064960905.html
اعتقال المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي
اعتقال المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي تم اعتقاله، ليكون ثالث مخرج يُحتجز في أقل من أسبوع. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:03+0000
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إيران
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ونقلت "فرانس برس" عن وكالة مهر الإيرانية إن باناهي ، 62 عاما، كان قد فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2015.وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" قد أفادت في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي باعتقال رسولوف، وهو مخرج سينمائي حائز على العديد من الجوائز، مع زميله مصطفى الأحمد.وحصل بناهي على عدد كبير من الجوائز في المهرجانات الدولية، بما في ذلك الجائزة الأولى في برلين عن فيلم "تاكسي" في عام 2015 ، وأفضل سيناريو في مهرجان كان عن فيلمه "ثلاثة وجوه" في عام 2018.ولكن منذ إدانته بـ "الدعاية ضد النظام" في عام 2010، بعد دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسلسلة الأفلام التي انتقدت إيران الحديثة، مُنع من مغادرة البلاد للحصول على أي من هذه الجوائز.وفاز رسولوف، البالغ من العمر 50 عامًا ، بجائزة الدب الذهبي في برلين عام 2020 بفيلمه "لا يوجد شر" ، لكنه لم يتمكن أيضا من قبول الجائزة شخصيا لأنه مُنع من مغادرة إيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
اعتقال المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي تم اعتقاله، ليكون ثالث مخرج يُحتجز في أقل من أسبوع.
ونقلت "فرانس برس" عن وكالة مهر الإيرانية إن باناهي ، 62 عاما، كان قد فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2015.
وذكرت مهر أن "جعفر بناهي اعتقل اليوم الاثنين عندما توجه إلى النيابة لمتابعة وضع مخرج سينمائي آخر هو محمد رسولوف".
وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" قد أفادت في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي باعتقال رسولوف، وهو مخرج سينمائي حائز على العديد من الجوائز، مع زميله مصطفى الأحمد.
وحصل بناهي على عدد كبير من الجوائز في المهرجانات الدولية، بما في ذلك الجائزة الأولى في برلين عن فيلم "تاكسي" في عام 2015 ، وأفضل سيناريو في مهرجان كان عن فيلمه "ثلاثة وجوه" في عام 2018.
ولكن منذ إدانته بـ "الدعاية ضد النظام" في عام 2010، بعد دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسلسلة الأفلام التي انتقدت إيران الحديثة، مُنع من مغادرة البلاد للحصول على أي من هذه الجوائز.
وفاز رسولوف، البالغ من العمر 50 عامًا ، بجائزة الدب الذهبي في برلين عام 2020 بفيلمه "لا يوجد شر" ، لكنه لم يتمكن أيضا من قبول الجائزة شخصيا لأنه مُنع من مغادرة إيران.