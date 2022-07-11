https://arabic.sputniknews.com/20220711/اعتقال-المخرج-الإيراني-المعارض-جعفر-بناهي-1064960905.html

اعتقال المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي

اعتقال المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي تم اعتقاله، ليكون ثالث مخرج يُحتجز في أقل من أسبوع. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T14:03+0000

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إيران

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ونقلت "فرانس برس" عن وكالة مهر الإيرانية إن باناهي ، 62 عاما، كان قد فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2015.وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" قد أفادت في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي باعتقال رسولوف، وهو مخرج سينمائي حائز على العديد من الجوائز، مع زميله مصطفى الأحمد.وحصل بناهي على عدد كبير من الجوائز في المهرجانات الدولية، بما في ذلك الجائزة الأولى في برلين عن فيلم "تاكسي" في عام 2015 ، وأفضل سيناريو في مهرجان كان عن فيلمه "ثلاثة وجوه" في عام 2018.ولكن منذ إدانته بـ "الدعاية ضد النظام" في عام 2010، بعد دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسلسلة الأفلام التي انتقدت إيران الحديثة، مُنع من مغادرة البلاد للحصول على أي من هذه الجوائز.وفاز رسولوف، البالغ من العمر 50 عامًا ، بجائزة الدب الذهبي في برلين عام 2020 بفيلمه "لا يوجد شر" ، لكنه لم يتمكن أيضا من قبول الجائزة شخصيا لأنه مُنع من مغادرة إيران.

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