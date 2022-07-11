https://arabic.sputniknews.com/20220711/الغرب-يواجه-نقصا-في-مخزون-الأسلحة-اللازمة-للقتال-في-أوكرانيا-1064951175.html
الغرب يواجه نقصا في مخزون الأسلحة اللازمة للقتال في أوكرانيا
الغرب يواجه نقصا في مخزون الأسلحة اللازمة للقتال في أوكرانيا
أشارت صحيفة إلى أن مخزون الدول الغربية الاستراتيجي شارف على النضوب. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T10:27+0000
2022-07-11T10:27+0000
2022-07-11T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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والمقصود بالمخزون الذي شارف على النضوب هو مخزون الدول الغربية من الأسلحة اللازمة لعمليات قتالية مماثلة لما تشهده أوكرانيا حاليا، والتي انكب الغرب على إمداد نظام الحكم فيها بالأسلحة لكي يتمكن من إبقاء أراضي البلاد تحت سيطرته. ولا يفعل الغرب ذلك لأنه يحب أوكرانيا، فالسبب هو أن الغرب يريد أن يكون نظام الحكم في أوكرانيا قادرا على محاربة روسيا.ووفق "فاينانشل تايمز"، ركزت صناعة الدفاع لدول حلف "الناتو" في الفترة الأخيرة على اختراع ما لا يجد استخداما له في أوكرانيا. ولهذا السبب يواجه الغرب صعوبات في سد الفراغ الذي ينشأ في مخزونه الاستراتيجي بسبب تسليم الأسلحة اللازمة إلى كييف التي تحتاج أولًا إلى المزيد من المدافع البعيدة المدى. فمثلا، أرسلت فرنسا ربع مخزونها من مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا. ومن أجل ملء الفراغ في مخزون المدافع الثقيلة تحتاج فرنسا إلى 18 شهرا تقريبا.وما يزيد الطين بلة انعدام القوى العاملة المناسبة وقلة القدرات الإنتاجية.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الغرب يواجه نقصا في مخزون الأسلحة اللازمة للقتال في أوكرانيا
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أشارت صحيفة إلى أن مخزون الدول الغربية الاستراتيجي شارف على النضوب.
والمقصود بالمخزون الذي شارف على النضوب هو مخزون الدول الغربية من الأسلحة اللازمة لعمليات قتالية مماثلة لما تشهده أوكرانيا حاليا، والتي انكب الغرب على إمداد نظام الحكم فيها بالأسلحة لكي يتمكن من إبقاء أراضي البلاد تحت سيطرته. ولا يفعل الغرب ذلك لأنه يحب أوكرانيا، فالسبب هو أن الغرب يريد أن يكون نظام الحكم في أوكرانيا قادرا على محاربة روسيا.
ووفق
"فاينانشل تايمز"، ركزت صناعة الدفاع لدول حلف "الناتو" في الفترة الأخيرة على اختراع ما لا يجد استخداما له في أوكرانيا. ولهذا السبب يواجه الغرب صعوبات في سد الفراغ الذي ينشأ في مخزونه الاستراتيجي بسبب تسليم الأسلحة اللازمة إلى كييف التي تحتاج أولًا إلى المزيد من المدافع البعيدة المدى. فمثلا، أرسلت فرنسا ربع مخزونها من مدافع "قيصر" إلى أوكرانيا. ومن أجل ملء الفراغ في مخزون المدافع الثقيلة تحتاج فرنسا إلى 18 شهرا تقريبا.
وما يزيد الطين بلة انعدام القوى العاملة المناسبة وقلة القدرات الإنتاجية.