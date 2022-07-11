https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأوكرانية-تتعلم-من-كتب-الناتو-1064945732.html
القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو
القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو
عُثر على دليل آخر على أن نظام الحكم في أوكرانيا استعد لضم البلاد إلى حلف "الناتو". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:12+0000
2022-07-11T08:12+0000
2022-07-11T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فقد ضبط بحوزة أحد عناصر القوات الأوكرانية كتاب تعليمات خاص بقوات حلف "الناتو" بعنوان، "تكتيك مجموعات صغيرة من المشاة". وتم نقله إلى اللغة الأوكرانية ليتعلم منه عناصر القوات الأوكرانية كيفية التحرك في ساحة القتال والتوجه إلى جهة محددة وكيفية التواصل مع قادتهم والوحدات الأخرى من القوات الصديقة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن النسخة الأوكرانية من الكتاب الذي ألّفه كريستوفر لارسن يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان ملكًا لأحد الجنود الأوكرانيين الهاربين من قوات التحالف (روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان) المناوئ لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو
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عُثر على دليل آخر على أن نظام الحكم في أوكرانيا استعد لضم البلاد إلى حلف "الناتو".
فقد ضبط بحوزة أحد عناصر القوات الأوكرانية كتاب تعليمات خاص بقوات حلف "الناتو" بعنوان، "تكتيك مجموعات صغيرة من المشاة". وتم نقله إلى اللغة الأوكرانية ليتعلم منه عناصر القوات الأوكرانية كيفية التحرك في ساحة القتال والتوجه إلى جهة محددة وكيفية التواصل مع قادتهم والوحدات الأخرى من القوات الصديقة.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" بأن النسخة الأوكرانية من الكتاب الذي ألّفه كريستوفر لارسن يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان ملكًا لأحد الجنود الأوكرانيين الهاربين من قوات التحالف (روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان) المناوئ لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون.