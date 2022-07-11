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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأوكرانية-تتعلم-من-كتب-الناتو-1064945732.html
القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو
القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو
عُثر على دليل آخر على أن نظام الحكم في أوكرانيا استعد لضم البلاد إلى حلف "الناتو". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:12+0000
2022-07-11T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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فقد ضبط بحوزة أحد عناصر القوات الأوكرانية كتاب تعليمات خاص بقوات حلف "الناتو" بعنوان، "تكتيك مجموعات صغيرة من المشاة". وتم نقله إلى اللغة الأوكرانية ليتعلم منه عناصر القوات الأوكرانية كيفية التحرك في ساحة القتال والتوجه إلى جهة محددة وكيفية التواصل مع قادتهم والوحدات الأخرى من القوات الصديقة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن النسخة الأوكرانية من الكتاب الذي ألّفه كريستوفر لارسن يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان ملكًا لأحد الجنود الأوكرانيين الهاربين من قوات التحالف (روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان) المناوئ لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون.
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تتعلم من كتب الناتو

08:12 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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عُثر على دليل آخر على أن نظام الحكم في أوكرانيا استعد لضم البلاد إلى حلف "الناتو".
فقد ضبط بحوزة أحد عناصر القوات الأوكرانية كتاب تعليمات خاص بقوات حلف "الناتو" بعنوان، "تكتيك مجموعات صغيرة من المشاة". وتم نقله إلى اللغة الأوكرانية ليتعلم منه عناصر القوات الأوكرانية كيفية التحرك في ساحة القتال والتوجه إلى جهة محددة وكيفية التواصل مع قادتهم والوحدات الأخرى من القوات الصديقة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن النسخة الأوكرانية من الكتاب الذي ألّفه كريستوفر لارسن يحتوي عليها جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان ملكًا لأحد الجنود الأوكرانيين الهاربين من قوات التحالف (روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان) المناوئ لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون.
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