https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأوكرانية-تهاجم-منطقة-في-خيرسون-1064971842.html
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
صرح مصدر في الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية هاجمت نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T20:49+0000
2022-07-11T20:49+0000
2022-07-11T20:49+0000
العالم
روسيا
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وقال المصدر: "إن الهجوم الأوكراني على نوفايا كاخوفكا لم يصب محطة الطاقة الكهرومائية. ولكن تعرضت المباني السكنية لأضرار، وقد يكون هناك ضحايا، ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد".وأوضح أن الهجوم لم يقع في محطة الطاقة الكهرومائية، وبحسب البيانات الأولية، فإن السد الكهرومائي لم يتضرر.وقال المصدر: "السد حسب المعلومات الأولية سليم وقد تضررت بعض أجزاء أو مبان المحطة."
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
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صرح مصدر في الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية هاجمت نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
وقال المصدر: "إن الهجوم الأوكراني على نوفايا كاخوفكا لم يصب محطة الطاقة الكهرومائية. ولكن تعرضت المباني السكنية لأضرار، وقد يكون هناك ضحايا، ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد".
وأوضح أن الهجوم لم يقع في محطة الطاقة الكهرومائية، وبحسب البيانات الأولية، فإن السد الكهرومائي لم يتضرر.
وقال المصدر: "السد حسب المعلومات الأولية سليم وقد تضررت بعض أجزاء أو مبان المحطة."