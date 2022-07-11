عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأوكرانية-تهاجم-منطقة-في-خيرسون-1064971842.html
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون
صرح مصدر في الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية هاجمت نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T20:49+0000
2022-07-11T20:49+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064085434_0:0:1604:903_1920x0_80_0_0_22863c4726b79fffd20542943cca6e95.jpg
وقال المصدر: "إن الهجوم الأوكراني على نوفايا كاخوفكا لم يصب محطة الطاقة الكهرومائية. ولكن تعرضت المباني السكنية لأضرار، وقد يكون هناك ضحايا، ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد".وأوضح أن الهجوم لم يقع في محطة الطاقة الكهرومائية، وبحسب البيانات الأولية، فإن السد الكهرومائي لم يتضرر.وقال المصدر: "السد حسب المعلومات الأولية سليم وقد تضررت بعض أجزاء أو مبان المحطة."
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064085434_369:0:1604:926_1920x0_80_0_0_8ede153380d346dee6507ce1a83ad6d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

القوات الأوكرانية تهاجم منطقة في خيرسون

20:49 GMT 11.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح مصدر في الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية هاجمت نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
وقال المصدر: "إن الهجوم الأوكراني على نوفايا كاخوفكا لم يصب محطة الطاقة الكهرومائية. ولكن تعرضت المباني السكنية لأضرار، وقد يكون هناك ضحايا، ولكن لم يتم تحديد ذلك بعد".
وأوضح أن الهجوم لم يقع في محطة الطاقة الكهرومائية، وبحسب البيانات الأولية، فإن السد الكهرومائي لم يتضرر.
وقال المصدر: "السد حسب المعلومات الأولية سليم وقد تضررت بعض أجزاء أو مبان المحطة."
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала