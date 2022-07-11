https://arabic.sputniknews.com/20220711/الوصول-إلى-دونيتسك-متاح-إعادة-تنظيم-حركة-نقل-الركاب-بين-ماريوبول-ودونيتسك-1064942554.html
الوصول إلى دونيتسك متاح... إعادة تنظيم حركة نقل الركاب بين ماريوبول ودونيتسك
الوصول إلى دونيتسك متاح... إعادة تنظيم حركة نقل الركاب بين ماريوبول ودونيتسك
أفاد مراسل "سبوتنيك" بإعادة تنظيم حركة نقل الركاب بين مدينة ماريوبول ومدينة دونيتسك. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:13+0000
2022-07-11T07:13+0000
2022-07-11T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تأسست في عام 2014. وكان قيام جمهورية دونيتسك وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية اللتين يحمل الكثيرون من سكانهما الجنسية الروسية بمثابة رد الفعل على وصول متطرفين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب. وحاولت كييف استعادة السيطرة على دونيتسك بالقوة. وباءت المحاولة بالفشل، ولكن القوات التابعة لنظام كييف تمكنت من احتلال أجزاء من جمهورية دونيتسك منها مدينة ماريوبول. وانتهى احتلال كييف لماريوبول أخيرا بعدما شرعت قوات جمهورية دونيتسك في تحرير أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية منذ نهاية فبراير/شباط 2022.وأعلن عمدة ماريوبول، كونستانتين إيفاشينكو، في 11 يوليو/تموز عن إعادة تنظيم حركة نقل الركاب من ماريوبول إلى دونيتسك.ويصل الراغبون في السفر إلى دونيتسك إلى مدينة فولنوفاخا أولاً بالقطار. ثم يستقلون الحافلة التي تحملهم إلى دونيتسك.وغادر أول قطار ماريوبول إلى فولنوفاخا في الساعة السابعة من صباح 11 يوليو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الوصول إلى دونيتسك متاح... إعادة تنظيم حركة نقل الركاب بين ماريوبول ودونيتسك
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بإعادة تنظيم حركة نقل الركاب بين مدينة ماريوبول ومدينة دونيتسك.
وتعد ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي تأسست في عام 2014. وكان قيام جمهورية دونيتسك وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية اللتين يحمل الكثيرون من سكانهما الجنسية الروسية بمثابة رد الفعل على وصول متطرفين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب. وحاولت كييف استعادة السيطرة على دونيتسك بالقوة. وباءت المحاولة بالفشل، ولكن القوات التابعة لنظام كييف تمكنت من احتلال أجزاء من جمهورية دونيتسك منها مدينة ماريوبول. وانتهى احتلال كييف لماريوبول أخيرا بعدما شرعت قوات جمهورية دونيتسك في تحرير أراضي الجمهورية بمساعدة القوات الروسية منذ نهاية فبراير/شباط 2022.
وأعلن
عمدة ماريوبول، كونستانتين إيفاشينكو، في 11 يوليو/تموز عن إعادة تنظيم حركة نقل الركاب من ماريوبول إلى دونيتسك.
ويصل الراغبون في السفر إلى دونيتسك إلى مدينة فولنوفاخا أولاً بالقطار. ثم يستقلون الحافلة التي تحملهم إلى دونيتسك.
وغادر أول قطار ماريوبول إلى فولنوفاخا في الساعة السابعة من صباح 11 يوليو.