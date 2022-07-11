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https://arabic.sputniknews.com/20220711/بايدن-يكشف-عن-مكان-البنادق-لديه-1064970506.html
بايدن يكشف عن مكان البنادق لديه
بايدن يكشف عن مكان البنادق لديه
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إنه يحتفظ بأربع بنادق في المنزل. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T19:24+0000
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وقال بايدن في حديث هو الأول من نوعه منذ 30 عاما: "لدي أربع بنادق: إثنتان لي.. وإثنتان كانتا لأبنائي المتوفين".وفي خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض بمناسبة توقيع القانون الخاص بالتغييرات في لوائح الأسلحة، صرح الرئيس أنه أبقى الأسلحة مقفل عليها بمفاتيح، كما يجب على جميع المالكين والمسؤولين أن يفعلوا ذلك.وأشار بايدن إلى أن أصحاب الأسلحة مسؤولون عن الحفاظ على السلامة، لذلك لا ينبغي أن يكون لأي شخص آخر حق الوصول إلى الأسلحة".وأضاف: "لكي تكون مسؤولاً، يجب شراء قفل خاص والإغلاق عليها جيدا".
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العالم

بايدن يكشف عن مكان البنادق لديه

19:24 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إنه يحتفظ بأربع بنادق في المنزل.
وقال بايدن في حديث هو الأول من نوعه منذ 30 عاما: "لدي أربع بنادق: إثنتان لي.. وإثنتان كانتا لأبنائي المتوفين".
وفي خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض بمناسبة توقيع القانون الخاص بالتغييرات في لوائح الأسلحة، صرح الرئيس أنه أبقى الأسلحة مقفل عليها بمفاتيح، كما يجب على جميع المالكين والمسؤولين أن يفعلوا ذلك.
وأشار بايدن إلى أن أصحاب الأسلحة مسؤولون عن الحفاظ على السلامة، لذلك لا ينبغي أن يكون لأي شخص آخر حق الوصول إلى الأسلحة".
وأضاف: "لكي تكون مسؤولاً، يجب شراء قفل خاص والإغلاق عليها جيدا".
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