رحيل مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لجيمس بوند عن عمر 94 عاما

رحيل مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لجيمس بوند عن عمر 94 عاما

توفي الملحن البريطاني مونتي نورمان، الذي اشتهر بكتابة الموسيقى الشهيرة لأفلام جيمس بوند، اليوم الاثنين عن عمر 94 عاما، حسبما أعلن موقعه الرسمي على الإنترنت. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T16:57+0000

2022-07-11T16:57+0000

2022-07-11T16:57+0000

العالم

فيلم

جيمس بوند

وجاء في البيان: "إننا نشارك بحزن نبأ وفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد مرض قصير"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".ولد نورمان في مونتي نوسيروفيتش في شرق لندن لأبوين يهوديين في 4 أبريل/نيسان 1928.وبدأ مسيرته الغنائية مع فرق كبيرة قبل أن يتجه إلى التأليف وكتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية والأفلام بما في ذلك "Songbook" و "Poppy and Make Me An Offer" ونجوم البوب ​​مثل كليف ريتشارد.وجاءت أشهر أعماله عندما طلب منه تسجيل أول فيلم لجيمس بوند بعنوان "دكتور لا" في عام 1962، ليشارك بعدها في 24 فيلما لاحقا.

2022

