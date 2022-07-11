https://arabic.sputniknews.com/20220711/رحيل-مونتي-نورمان-المؤلف-الموسيقي-لجيمس-بوند-عن-عمر-94-عاما-1064969299.html
رحيل مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لجيمس بوند عن عمر 94 عاما
رحيل مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لجيمس بوند عن عمر 94 عاما
توفي الملحن البريطاني مونتي نورمان، الذي اشتهر بكتابة الموسيقى الشهيرة لأفلام جيمس بوند، اليوم الاثنين عن عمر 94 عاما، حسبما أعلن موقعه الرسمي على الإنترنت. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:57+0000
2022-07-11T16:57+0000
2022-07-11T16:57+0000
العالم
فيلم
جيمس بوند
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وجاء في البيان: "إننا نشارك بحزن نبأ وفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد مرض قصير"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".ولد نورمان في مونتي نوسيروفيتش في شرق لندن لأبوين يهوديين في 4 أبريل/نيسان 1928.وبدأ مسيرته الغنائية مع فرق كبيرة قبل أن يتجه إلى التأليف وكتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية والأفلام بما في ذلك "Songbook" و "Poppy and Make Me An Offer" ونجوم البوب مثل كليف ريتشارد.وجاءت أشهر أعماله عندما طلب منه تسجيل أول فيلم لجيمس بوند بعنوان "دكتور لا" في عام 1962، ليشارك بعدها في 24 فيلما لاحقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الصين-مزاعم-بريطانيا-سببها-مشاهدة-الكثير-من-أفلام-جيمس-بوند-1056210633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيلم, جيمس بوند
رحيل مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لجيمس بوند عن عمر 94 عاما
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توفي الملحن البريطاني مونتي نورمان، الذي اشتهر بكتابة الموسيقى الشهيرة لأفلام جيمس بوند، اليوم الاثنين عن عمر 94 عاما، حسبما أعلن موقعه الرسمي على الإنترنت.
وجاء في البيان: "إننا نشارك بحزن نبأ وفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد مرض قصير"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ولد نورمان في مونتي نوسيروفيتش في شرق لندن لأبوين يهوديين في 4 أبريل/نيسان 1928.
وبدأ مسيرته الغنائية مع فرق كبيرة قبل أن يتجه إلى التأليف وكتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية والأفلام بما في ذلك "Songbook" و "Poppy and Make Me An Offer" ونجوم البوب مثل كليف ريتشارد.
وجاءت أشهر أعماله عندما طلب منه تسجيل أول فيلم لجيمس بوند بعنوان "دكتور لا" في عام 1962، ليشارك بعدها في 24 فيلما لاحقا.