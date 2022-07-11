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https://arabic.sputniknews.com/20220711/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-جزر-ماريانا-1064936382.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم السبت، جزر ماريانا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا

00:10 GMT 11.07.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم السبت، جزر ماريانا.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
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