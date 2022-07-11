https://arabic.sputniknews.com/20220711/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-جزر-ماريانا-1064936382.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم السبت، جزر ماريانا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T00:10+0000
2022-07-11T00:10+0000
2022-07-11T00:10+0000
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر ماريانا
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم السبت، جزر ماريانا.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات
.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.