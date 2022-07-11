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https://arabic.sputniknews.com/20220711/سلطات-خيرسون-تدحض-مزاعم-كييف-حول-هجوم-معاكس-1064955149.html
سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس
سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس
دعا مسؤول السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:03+0000
2022-07-11T12:03+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.وكانت مناطق الجنوب الأوكراني ومنها مقاطعة خيرسون، قد تحررت من التبعية للقوى المسيطرة على العاصمة كييف حاليا، بمساعدة القوات الروسية. وأكد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة الجديدة لمقاطعة خيرسون، في كلمة وجهها إلى سكان المقاطعة أن من المستحيل أن تعود خيرسون إلى التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا، وناشدهم عدم تصديق مزاعم كييف حول هجوم معاكس تخيلي.وأكد: "أننا سائرون إلى الأمام باتجاه استعادة الوحدة مع روسيا".
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أخبار أوكرانيا

سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس

12:03 GMT 11.07.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورتمثال القائد العسكري الروسي سوفوروف في مدينة خيرسون
تمثال القائد العسكري الروسي سوفوروف في مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
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دعا مسؤول السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس".
وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.
وكانت مناطق الجنوب الأوكراني ومنها مقاطعة خيرسون، قد تحررت من التبعية للقوى المسيطرة على العاصمة كييف حاليا، بمساعدة القوات الروسية. وأكد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة الجديدة لمقاطعة خيرسون، في كلمة وجهها إلى سكان المقاطعة أن من المستحيل أن تعود خيرسون إلى التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا، وناشدهم عدم تصديق مزاعم كييف حول هجوم معاكس تخيلي.
وأكد: "أننا سائرون إلى الأمام باتجاه استعادة الوحدة مع روسيا".
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Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
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