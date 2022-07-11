https://arabic.sputniknews.com/20220711/سلطات-خيرسون-تدحض-مزاعم-كييف-حول-هجوم-معاكس-1064955149.html
سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس
سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس
دعا مسؤول السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:03+0000
2022-07-11T12:03+0000
2022-07-11T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064954999_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_b9627b500d721b4e213f6d888580731b.jpg
وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.وكانت مناطق الجنوب الأوكراني ومنها مقاطعة خيرسون، قد تحررت من التبعية للقوى المسيطرة على العاصمة كييف حاليا، بمساعدة القوات الروسية. وأكد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة الجديدة لمقاطعة خيرسون، في كلمة وجهها إلى سكان المقاطعة أن من المستحيل أن تعود خيرسون إلى التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا، وناشدهم عدم تصديق مزاعم كييف حول هجوم معاكس تخيلي.وأكد: "أننا سائرون إلى الأمام باتجاه استعادة الوحدة مع روسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064954999_197:0:2362:1624_1920x0_80_0_0_ac6993364ee1672922733542e2bd7f5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات خيرسون تدحض مزاعم كييف حول هجوم معاكس
تابعنا عبر
دعا مسؤول السلطة المحلية سكان مقاطعة خيرسون إلى عدم تصديق مزاعم نظام الحكم في أوكرانيا حول "هجوم معاكس".
وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الرئيس زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالسلاح الغربي من أجل تنفيذ أوامر زيلينسكي. ومن جانبها زعمت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، فيريشوك، أن الجيش الأوكراني بصدد شن هجوم معاكس.
وكانت مناطق الجنوب الأوكراني ومنها مقاطعة خيرسون، قد تحررت من التبعية للقوى المسيطرة على العاصمة كييف حاليا، بمساعدة القوات الروسية. وأكد
كيريل ستريموسوف، نائب رئيس السلطة الجديدة لمقاطعة خيرسون، في كلمة وجهها إلى سكان المقاطعة أن من المستحيل أن تعود خيرسون إلى التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا، وناشدهم عدم تصديق مزاعم كييف حول هجوم معاكس تخيلي.
وأكد: "أننا سائرون إلى الأمام باتجاه استعادة الوحدة مع روسيا".