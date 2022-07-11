https://arabic.sputniknews.com/20220711/شركة-دفاعية-أمريكية-المخابرات-تدعم-شراء-برامج-التجسس-بيغاسوس-1064942710.html

شركة دفاعية أمريكية: المخابرات تدعم شراء برنامج التجسس "بيغاسوس"

شركة دفاعية أمريكية: المخابرات تدعم شراء برنامج التجسس "بيغاسوس"

أشارت شركة الدفاع الأمريكية "L3Harris"، خلال مفاوضات مع مجموعة "NSO" الإسرائيلية بشأن شراء تكنولوجيا التجسس الإلكتروني الفاضحة "بيغاسوس"، إلى دعم مجتمع... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T07:19+0000

2022-07-11T07:19+0000

2022-07-11T07:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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يقول المنشور: "إنهم (ممثلو L3Harris) قالوا إن مسؤولي المخابرات الأمريكية دعموا سرًا خطط الشركة للاستحواذ على NSO، التي كانت تقنياتها ذات أهمية كبيرة للعديد من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية".ومع ذلك، بعد أن تحدثت وسائل الإعلام عن المفاوضات، أبلغت "L3Harris" الإدارة الأمريكية بأنها تخلت عن خطط الحصول على التكنولوجيا. ومع ذلك، يزعم عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر أنه كانت هناك محاولات لاحقة للعودة إلى المفاوضات.وبحسب المصادر فإن أجهزة المخابرات الأمريكية دعمت الصفقة بشروط معينة. على سبيل المثال، كان من الممكن بيع بيانات عن ثغرات يوم الصفر (الأخطاء الموجودة في البرنامج والتي تسمح بتنفيذ الأعمال الخبيثة سراً) إلى دول تحالف العيون الخمس. ومع ذلك، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بضغط من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، الشروط التي من شأنها أن تسمح لـ "NSO" بمشاركة كود مصدر "بيغاسوس" مع دول العيون الخمس والسماح لموظفي "L3Harris" بالانضمام إلى فرق التطوير الخاصة بهم. كما أصر مسؤولو الوزارة على أن إسرائيل تحتفظ بالحق في منح تراخيص تصدير لمنتجات "NSO".يشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تفاوض مسؤولون إسرائيليون مع وزارة التجارة الأمريكية لإزالة "NSO" من القائمة السوداء، ولكن دون جدوى.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/نائب-رئيس-وزراء-أوكرانيا-مهتمون-باستخدام-برنامج-بيغاسوس-الإسرائيلي-للتجسس-1060380614.html

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