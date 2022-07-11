https://arabic.sputniknews.com/20220711/شركة-سيمنز-لا-يوجد-توقيت-مفصل-لعودة-توربين-نورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064961530.html
شركة سيمنز: لا يوجد توقيت مفصل لعودة توربين نورد ستريم إلى ألمانيا
شركة سيمنز: لا يوجد توقيت مفصل لعودة توربين نورد ستريم إلى ألمانيا
قال متحدث باسم شركة سيمنز لوكالة سبوتنيك إنه ليس لديها توقيت مفصل فيما يتعلق بتسليم التوربينات "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا التي تقطعت بها السبل في مونتريال بسبب... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:27+0000
2022-07-11T14:27+0000
2022-07-11T14:27+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
أوتاوا - سبوتنيك. وقال ألفونس بنزينغر المتحدث باسم سيمنز إنرجي "لا يمكنني إعطاء أي تفاصيل بخصوص التوقيت. هدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله بأسرع ما يمكن".وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون يوم أمس الأحد أن أوتاوا ستعيد إلى ألمانيا توربين "نورد ستريم 1" الذي أرسلته شركة سيمنز إلى كندا للصيانة، لكنه تقطعت به السبل في البلاد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وتعمل شركة سيمنز بنشاط على الخدمات اللوجستية لإعادة التوربينات لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من كندا إلى ألمانيا، بما في ذلك الحصول على موافقات إضافية كجزء من إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لممثل الشركة.ووصف القرار السياسي بالانسحاب من العقوبات التي تم إصلاحها في مصنع سيمنز الكندي بأنه "خطوة أولى ضرورية ومهمة".وقال المصدر: "يعمل خبراؤنا الآن بنشاط على المزيد من الموافقات الرسمية واللوجستيات. من بين أمور أخرى، يشمل ذلك إجراءات ملزمة قانونا للرقابة على الصادرات والواردات".وأضاف "هدفنا هو إيصال التوربين إلى مكان استخدامه في أسرع وقت ممكن"، فيما لم يتمكن ممثل الشركة من تحديد الشروط.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/سيناريو-مرعب-تعيشه-أوروبا-عنوانه-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-وألمانيا-تعتبره-أزمة-قلبية-اقتصادية-1064954326.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
شركة سيمنز: لا يوجد توقيت مفصل لعودة توربين نورد ستريم إلى ألمانيا
تابعنا عبر
قال متحدث باسم شركة سيمنز لوكالة سبوتنيك إنه ليس لديها توقيت مفصل فيما يتعلق بتسليم التوربينات "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا التي تقطعت بها السبل في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا.
أوتاوا - سبوتنيك. وقال ألفونس بنزينغر المتحدث باسم سيمنز إنرجي "لا يمكنني إعطاء أي تفاصيل بخصوص التوقيت. هدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله بأسرع ما يمكن".
وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون يوم أمس الأحد أن أوتاوا ستعيد إلى ألمانيا توربين "نورد ستريم 1" الذي أرسلته شركة سيمنز إلى كندا للصيانة، لكنه تقطعت به السبل في البلاد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وتعمل شركة سيمنز بنشاط على الخدمات اللوجستية لإعادة التوربينات لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من كندا إلى ألمانيا، بما في ذلك الحصول على موافقات إضافية كجزء من إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لممثل الشركة.
ووصف القرار السياسي بالانسحاب من العقوبات التي تم إصلاحها في مصنع سيمنز الكندي بأنه "خطوة أولى ضرورية ومهمة".
وقال المصدر: "يعمل خبراؤنا الآن بنشاط على المزيد من الموافقات الرسمية واللوجستيات. من بين أمور أخرى، يشمل ذلك إجراءات ملزمة قانونا للرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف "هدفنا هو إيصال التوربين إلى مكان استخدامه في أسرع وقت ممكن"، فيما لم يتمكن ممثل الشركة من تحديد الشروط.