https://arabic.sputniknews.com/20220711/صندوق-النقد-عدم-تخفيف-أعباء-الدول-المثقلة-بالديون-يسبب-دوامة-مدمرة-1064945578.html
صندوق النقد: عدم تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون يسبب دوامة مدمرة
صندوق النقد: عدم تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون يسبب دوامة مدمرة
دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين إلى الإسراع في تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون، محذرة في الوقت ذاته... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:06+0000
2022-07-11T08:06+0000
2022-07-11T08:06+0000
اقتصاد
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن جورجيفا قولها، إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم "الإطار المشترك" الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون.وقالت جورجيفا إنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس مجموعة العشرين هذا العام، حيث دعته إلى الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.ولفتت جورجيفا إلى إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.وفي وقت سابق، انتقد المسؤولون الغربيون عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جدا التي تسير بها والتي يلقى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
صندوق النقد: عدم تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون يسبب دوامة مدمرة
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دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة العشرين إلى الإسراع في تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون، محذرة في الوقت ذاته من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب في دوامة هبوط مدمرة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط
" عن جورجيفا قولها، إنه من المهم تحريك ما يعرف باسم "الإطار المشترك" الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 والمتوقف إلى حد كبير لمعالجة الديون.
وشددت مديرة الصندوق على اتخاذ خطوات في هذا الصدد "موضوع لا يمكن التراخي بشأنه"، وأشارت في مقابلة أواخر الأسبوع الماضي قبل اجتماع هذا الأسبوع للمسؤولين الماليين في إندونيسيا إلى أنه "إذا تلاشت الثقة سيؤدي ذلك إلى حدوث دوامة هبوط، لا ندري إلى أين ستنتهي".
وقالت جورجيفا إنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس مجموعة العشرين هذا العام، حيث دعته إلى الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولفتت جورجيفا إلى إن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد مرتين على تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق، انتقد المسؤولون الغربيون عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة جدا التي تسير بها والتي يلقى باللوم فيها إلى حد كبير على تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادي في العالم، ودائني القطاع الخاص.