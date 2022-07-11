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https://arabic.sputniknews.com/20220711/قديروف-ينشر-الجزء-الثالث-لمقطع-مصور-يسخر-فيه-من-زيلينسكي-1064949988.html
قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الجزء الثالث لمحاكاة ساخرة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو في كتيبة "أخمات". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:42+0000
2022-07-11T09:47+0000
قديروف
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وعلق قديروف على المقطع المصور قائلا: "الجزء الثالث يدور حول كيف شعر زيلينسكي بالندم وتم نقله إلى كتيبة أخمات. صحيح، بشروط خاصة، ولكن حتى نهاية حياته".وظهر الممثل الكوميدي الذي لعب دور الرئيس الأوكراني وعلى رأسه حقيبة لينزعها أحد أعضاء الفرقة وليرتدي خوذة، وليتم وضعه بجانب أهداف اصطناعية للرماة.يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الثاني من المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي وهو يعتذر.
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قديروف

قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي

09:42 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 09:47 GMT 11.07.2022)
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الجزء الثالث لمحاكاة ساخرة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو في كتيبة "أخمات".
وعلق قديروف على المقطع المصور قائلا: "الجزء الثالث يدور حول كيف شعر زيلينسكي بالندم وتم نقله إلى كتيبة أخمات. صحيح، بشروط خاصة، ولكن حتى نهاية حياته".
وظهر الممثل الكوميدي الذي لعب دور الرئيس الأوكراني وعلى رأسه حقيبة لينزعها أحد أعضاء الفرقة وليرتدي خوذة، وليتم وضعه بجانب أهداف اصطناعية للرماة.
يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الثاني من المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي وهو يعتذر.
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