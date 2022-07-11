https://arabic.sputniknews.com/20220711/قديروف-ينشر-الجزء-الثالث-لمقطع-مصور-يسخر-فيه-من-زيلينسكي-1064949988.html
قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الجزء الثالث لمحاكاة ساخرة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو في كتيبة "أخمات". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:42+0000
2022-07-11T09:42+0000
2022-07-11T09:47+0000
قديروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_6de1c60e2edfda138dcd7a08de117c14.jpg
وعلق قديروف على المقطع المصور قائلا: "الجزء الثالث يدور حول كيف شعر زيلينسكي بالندم وتم نقله إلى كتيبة أخمات. صحيح، بشروط خاصة، ولكن حتى نهاية حياته".وظهر الممثل الكوميدي الذي لعب دور الرئيس الأوكراني وعلى رأسه حقيبة لينزعها أحد أعضاء الفرقة وليرتدي خوذة، وليتم وضعه بجانب أهداف اصطناعية للرماة.يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الثاني من المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي وهو يعتذر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064830028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98accfd54e83abe3d6cb8f6a4b82bf76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قديروف
قديروف ينشر الجزء الثالث لمقطع مصور يسخر فيه من زيلينسكي
09:42 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 09:47 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الجزء الثالث لمحاكاة ساخرة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو في كتيبة "أخمات".
وعلق قديروف على المقطع المصور قائلا: "الجزء الثالث يدور حول كيف شعر زيلينسكي بالندم وتم نقله إلى كتيبة أخمات. صحيح، بشروط خاصة، ولكن حتى نهاية حياته".
وظهر الممثل الكوميدي الذي لعب دور الرئيس الأوكراني وعلى رأسه حقيبة لينزعها أحد أعضاء الفرقة وليرتدي خوذة، وليتم وضعه بجانب أهداف اصطناعية للرماة.
يذكر أن قديروف نشر في وقت سابق الجزء الثاني من المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي وهو يعتذر.