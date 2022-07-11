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من يخلف جونسون؟
من يخلف جونسون؟
يتنافس المرشحون على منصب رئيس الوزراء البريطاني، ويعتمد نجاحهم هذا الأسبوع على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على عدد كافٍ من مؤيدي البرلمان. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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بحسب "ميرور" يقاتل النواب من أجل أنصارهم في سباقهم لاستبدال بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.وفقا للصحيفة، يُعتقد أن ريشي سوناك هو المرشح الأوفر حظًا، ومن بين المتنافسين على المركز الثاني بيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي وكيمي بادينوش.بدورها قالت "بي بي سي"، إن وزيرة الخارجية ليز تروس انضمت إلى السباق لتحل محل بوريس جونسون.ووفقا لـ"ديلي تيلغراف" تعهدت تروس بالبدء في خفض الضرائب "من اليوم الأول".
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العالم

من يخلف جونسون؟

12:40 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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يتنافس المرشحون على منصب رئيس الوزراء البريطاني، ويعتمد نجاحهم هذا الأسبوع على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على عدد كافٍ من مؤيدي البرلمان.
بحسب "ميرور" يقاتل النواب من أجل أنصارهم في سباقهم لاستبدال بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.
وفقا للصحيفة، يُعتقد أن ريشي سوناك هو المرشح الأوفر حظًا، ومن بين المتنافسين على المركز الثاني بيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي وكيمي بادينوش.
بدورها قالت "بي بي سي"، إن وزيرة الخارجية ليز تروس انضمت إلى السباق لتحل محل بوريس جونسون.
ووفقا لـ"ديلي تيلغراف" تعهدت تروس بالبدء في خفض الضرائب "من اليوم الأول".
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