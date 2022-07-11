https://arabic.sputniknews.com/20220711/من-يخلف-جونسون-1064956075.html
من يخلف جونسون؟
من يخلف جونسون؟
يتنافس المرشحون على منصب رئيس الوزراء البريطاني، ويعتمد نجاحهم هذا الأسبوع على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على عدد كافٍ من مؤيدي البرلمان. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:40+0000
2022-07-11T12:40+0000
2022-07-11T12:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808205_0:571:2387:1913_1920x0_80_0_0_2663f877effaad214c382f73b0114304.jpg
بحسب "ميرور" يقاتل النواب من أجل أنصارهم في سباقهم لاستبدال بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.وفقا للصحيفة، يُعتقد أن ريشي سوناك هو المرشح الأوفر حظًا، ومن بين المتنافسين على المركز الثاني بيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي وكيمي بادينوش.بدورها قالت "بي بي سي"، إن وزيرة الخارجية ليز تروس انضمت إلى السباق لتحل محل بوريس جونسون.ووفقا لـ"ديلي تيلغراف" تعهدت تروس بالبدء في خفض الضرائب "من اليوم الأول".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808205_0:258:2387:2048_1920x0_80_0_0_9edcc2027d1468fb4f334190654cde35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
من يخلف جونسون؟
تابعنا عبر
يتنافس المرشحون على منصب رئيس الوزراء البريطاني، ويعتمد نجاحهم هذا الأسبوع على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على عدد كافٍ من مؤيدي البرلمان.
بحسب "ميرور" يقاتل النواب
من أجل أنصارهم في سباقهم لاستبدال بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.
وفقا للصحيفة، يُعتقد أن ريشي سوناك هو المرشح الأوفر حظًا، ومن بين المتنافسين على المركز الثاني بيني موردونت وليز تروس وتوم توجندهات وناظم زهاوي وكيمي بادينوش.
بدورها قالت
"بي بي سي"، إن وزيرة الخارجية ليز تروس انضمت إلى السباق لتحل محل بوريس جونسون.
ووفقا لـ"ديلي تيلغراف" تعهدت تروس بالبدء في خفض الضرائب "من اليوم الأول".