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https://arabic.sputniknews.com/20220712/إعلام-إيران-تتوقع-زيارة-بوتين-الأسبوع-المقبل-1064980269.html
إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل
إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل
من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:43+0000
2022-07-12T07:48+0000
إيران
فلاديمير بوتين
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وأفادت الوكالة بتويتر "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل".
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إيران, فلاديمير بوتين

إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل

07:43 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني.
وأفادت الوكالة بتويتر "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل".
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