https://arabic.sputniknews.com/20220712/إعلام-إيران-تتوقع-زيارة-بوتين-الأسبوع-المقبل-1064980269.html
إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل
إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل
من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:43+0000
2022-07-12T07:43+0000
2022-07-12T07:48+0000
إيران
فلاديمير بوتين
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وأفادت الوكالة بتويتر "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, فلاديمير بوتين
إعلام: إيران تتوقع زيارة بوتين الأسبوع المقبل
07:43 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني.
وأفادت الوكالة بتويتر "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل".