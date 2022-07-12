https://arabic.sputniknews.com/20220712/الطائرات-الأوكرانية-المسيرة-تلقي-القذائف-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1064973574.html
الطائرات الأوكرانية المسيرة تلقي القذائف بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الطائرات الأوكرانية المسيرة تلقي القذائف بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار أن طائرتين أوكرانيتين مسيرتين شنت ضربة على مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T04:28+0000
2022-07-12T04:28+0000
2022-07-12T04:29+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664406_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_a02948630735e5dd5c8b82199970d688.jpg
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "اليوم عند الساعة 0.26، أسقطت طائرتان مسيرتان هجوميتان للقوات المسلحة الأوكرانية قذيفتين من عيار 120 ملم على مبنى يقع بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتضرر السقف والزجاج. ولم تقع إصابات".في وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، للوكالة إن الإرهابيين والمخربين الأوكرانيين الذين يجرؤون على التعدي على الحياة السلمية في المنطقة سيواجهون مصيرًا مؤسفًا ولا يحسدون عليه. إنهم مهددين بالتصفية أثناء الاعتقال، وبمصادرة ممتلكات ذويهم وشركائهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664406_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_119e4c59ca5cd207105be7eb5a71bc5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الطائرات الأوكرانية المسيرة تلقي القذائف بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
04:28 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 04:29 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار أن طائرتين أوكرانيتين مسيرتين شنت ضربة على مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "اليوم عند الساعة 0.26، أسقطت طائرتان مسيرتان هجوميتان للقوات المسلحة الأوكرانية قذيفتين من عيار 120 ملم على مبنى يقع بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتضرر السقف والزجاج. ولم تقع إصابات".
في وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، للوكالة إن الإرهابيين والمخربين الأوكرانيين الذين يجرؤون على التعدي على الحياة السلمية في المنطقة سيواجهون مصيرًا مؤسفًا ولا يحسدون عليه. إنهم مهددين بالتصفية أثناء الاعتقال، وبمصادرة ممتلكات ذويهم وشركائهم.