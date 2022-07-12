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https://arabic.sputniknews.com/20220712/بينالي-البندقية-تطالب-بالإفراج-عن-المخرجين-الإيرانيين-الموقوفين-1064990937.html
"بينالي البندقية" تطالب بالإفراج عن المخرجين الإيرانيين الموقوفين
"بينالي البندقية" تطالب بالإفراج عن المخرجين الإيرانيين الموقوفين
طالبت مؤسسة الفنون الإيطالية "بينالي البندقية" بالإفراج عن ثلاثة مخرجي أفلام إيرانيين، معربة عن "القلق العميق" بشأن اعتقالهم، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمنتدى... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:20+0000
2022-07-12T12:20+0000
إيران
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وقالت: "اليوم، يُحرم جعفر بناهي، المخرج السينمائي المعارض الذي سبق اعتقاله وإدانته في الماضي، مرة أخرى من حريته الشخصية بسبب تظاهره مع عدد من زملائه ضد اعتقال المخرجين الآخرين، محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، في 8 يوليو/ تموز في أعقاب احتجاجات ضد العنف ضد المدنيين في إيران.وأضاف البيان: "تضم بينالي البندقية صوتها إلى أصوات أخرى كثيرة علت في العالم تطالب بإطلاق سراح المخرجين الموقوفين فوراً".
إيران
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إيران

"بينالي البندقية" تطالب بالإفراج عن المخرجين الإيرانيين الموقوفين

12:20 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / -مظاهرات إيران
مظاهرات إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / -
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طالبت مؤسسة الفنون الإيطالية "بينالي البندقية" بالإفراج عن ثلاثة مخرجي أفلام إيرانيين، معربة عن "القلق العميق" بشأن اعتقالهم، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمنتدى الفنون.
وقالت: "اليوم، يُحرم جعفر بناهي، المخرج السينمائي المعارض الذي سبق اعتقاله وإدانته في الماضي، مرة أخرى من حريته الشخصية بسبب تظاهره مع عدد من زملائه ضد اعتقال المخرجين الآخرين، محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، في 8 يوليو/ تموز في أعقاب احتجاجات ضد العنف ضد المدنيين في إيران.
وأضاف البيان: "تضم بينالي البندقية صوتها إلى أصوات أخرى كثيرة علت في العالم تطالب بإطلاق سراح المخرجين الموقوفين فوراً".
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