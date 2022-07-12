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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220712/تلقوا-ردا-قويا-فهربوا-القوات-الأوكرانية-حاولت-مهاجمة-القوات-الروسية-في-زابوروجيه-1064973657.html
تلقوا ردا قويا فهربوا.. القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة القوات الروسية في زابوروجيه
تلقوا ردا قويا فهربوا.. القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة القوات الروسية في زابوروجيه
أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة عن إحباط محاولة هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T04:37+0000
2022-07-12T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكانت مقاطعة زابوروجيه قد تحررت جزئيا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية. وصرح فلاديمير روغوف، مسؤول السلطة الجديدة لمقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" في 12 يوليو/تموز أن الجيش الأوكراني حاول أن يهاجم مواقع للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تلقى المهاجمون ردا قويا، فهربوا.وعن مدينة زابوروجيه، المركز الإداري لمقاطعة زابوروجيه، قال روغوف إنها ما زالت تخضع لسيطرة الجيش الأوكراني، ولكن لا بد من تحريرها. وأشار إلى أن سكان مدينة زابوروجيه ينتظرون التحرير، ولكنهم يتحاشون إعلان رغبتهم حتى لا يعتدي المتطرفون عليهم.
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رصد عسكري

تلقوا ردا قويا فهربوا.. القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة القوات الروسية في زابوروجيه

04:37 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن مسؤول السلطة المحلية الجديدة عن إحباط محاولة هجومية للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
وكانت مقاطعة زابوروجيه قد تحررت جزئيا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية. وصرح فلاديمير روغوف، مسؤول السلطة الجديدة لمقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" في 12 يوليو/تموز أن الجيش الأوكراني حاول أن يهاجم مواقع للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه. وباءت المحاولة بالفشل، إذ تلقى المهاجمون ردا قويا، فهربوا.
وعن مدينة زابوروجيه، المركز الإداري لمقاطعة زابوروجيه، قال روغوف إنها ما زالت تخضع لسيطرة الجيش الأوكراني، ولكن لا بد من تحريرها. وأشار إلى أن سكان مدينة زابوروجيه ينتظرون التحرير، ولكنهم يتحاشون إعلان رغبتهم حتى لا يعتدي المتطرفون عليهم.
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