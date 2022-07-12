https://arabic.sputniknews.com/20220712/خبير-روسي-يحذر-من-تناول-معجنات-يمكن-أن-تسبب-السرطان-1064974747.html
خبير روسي يحذر من تناول معجنات يمكن أن تسبب السرطان
خبير روسي يحذر من تناول معجنات يمكن أن تسبب السرطان
حذر خبير تغذية روسي من بعض أنواع المعجنات التي لا تسبب فقط السمنة وإنما يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:00+0000
2022-07-12T06:00+0000
2022-07-12T06:09+0000
الصحة
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نصح إيفان أليمينكو، المتخصص في التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه عند شراء منتجات المخابز والحلويات يجب دراسة تركيبتها بعناية، واصفا المنتجات المكونة من الدقيق والماء بالأكثر أمانا للصحة.مضيفا: "من الأفضل اختيار المعجنات ذات التكوين البسيط، من الدقيق والماء، حتى لا يكون هناك كمية كبيرة من الزيت. ومنها بعض أنواع الخبز الفرنسي، وخبز البيتا، والفطائر البسيطة المقلية بكميات قليلة من الزيت".مضيفا انه في حال إضافة كميات كبيرة من هذه الدهون في تحضير الكرواسان أو الكعك قد لا تتسبب فقط بزيادة الوزن وإنما تهدد بالإصابة بأمراض خطيرة، قائلا:ناصحا بتناول المعجنات بشكل معتدل وعدم الإكثار منها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
خبير روسي يحذر من تناول معجنات يمكن أن تسبب السرطان
06:00 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
حذر خبير تغذية روسي من بعض أنواع المعجنات التي لا تسبب فقط السمنة وإنما يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان.
نصح إيفان أليمينكو، المتخصص في التغذية في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه عند شراء منتجات
المخابز والحلويات يجب دراسة تركيبتها بعناية، واصفا المنتجات المكونة من الدقيق والماء بالأكثر أمانا للصحة.
مضيفا: "من الأفضل اختيار المعجنات ذات التكوين البسيط، من الدقيق والماء، حتى لا يكون هناك كمية كبيرة من الزيت. ومنها بعض أنواع الخبز الفرنسي، وخبز البيتا، والفطائر البسيطة المقلية بكميات قليلة من الزيت".
وتابع عجينة الكعك والحلويات تحتوي على دهون غير صحية وغالبا ما تكون خليط من المارجرين والزيدة، أو سمن نباتي واحد يحتوي على كميات من الدهون المتحولة الضارة، وتتعرض هذه الزيوت خلال معالجتها حراريا لتشوه في تركيبتها على المستوى الكيميائي لتصبح خطيرة على الصحة.
مضيفا انه في حال إضافة كميات كبيرة من هذه الدهون في تحضير الكرواسان أو الكعك قد لا تتسبب فقط بزيادة الوزن وإنما تهدد بالإصابة بأمراض خطيرة
، قائلا:
إن مخاطر أمراض الأورام في الجهاز الهضمي والسمنة تعود خلفيتها للمحتوى العالي من السعرات الحرارية لهذه المنتجات، لتتسبب بزيادة الوزن والسكري وتصلب الشرايين وجلطات الدم.
ناصحا بتناول المعجنات بشكل معتدل وعدم الإكثار منها.