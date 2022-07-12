https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-نيويورك-تنشر-تعليمات-بالفيديو-في-حالة-وقوع-هجوم-نووي-1064973864.html
سلطات نيويورك تنشر تعليمات بالفيديو في حالة وقوع هجوم نووي
سلطات نيويورك تنشر تعليمات بالفيديو في حالة وقوع هجوم نووي
أصدرت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك مقطع فيديو يحتوي على تعليمات حول كيفية التصرف في حالة وقوع هجوم نووي. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T04:50+0000
2022-07-12T04:50+0000
2022-07-12T04:50+0000
نيويورك
نووي
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وجاء في الفيديو: "إذا كان هناك هجوم نووي. لا تسأل كيف ولماذا، فقط اعلم أنه حدث. احتمال وقوع حادث أسلحة نووية في مدينة نيويورك أو بالقرب منها ضعيف للغاية. ومع ذلك، من المهم أن يعرف سكان نيويورك الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للبقاء في أمان".بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت "بالخارج بعد الانفجار، فأنت بحاجة إلى أن تنظف نفسك على الفور، أي خلع جميع ملابسك ووضعها في كيس بلاستيك، لإبعاد الغبار المشع عن ... الجسم". ثم يُطلب من السكان "ترقبوا التحديثات والتقارير الإعلامية" و"عدم الخروج حتى يقول المسؤولون أنه من الآمن القيام بذلك".
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نيويورك, نووي
سلطات نيويورك تنشر تعليمات بالفيديو في حالة وقوع هجوم نووي
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أصدرت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك مقطع فيديو يحتوي على تعليمات حول كيفية التصرف في حالة وقوع هجوم نووي.
وجاء في الفيديو: "إذا كان هناك هجوم نووي. لا تسأل كيف ولماذا، فقط اعلم أنه حدث. احتمال وقوع حادث أسلحة نووية في مدينة نيويورك أو بالقرب منها ضعيف للغاية. ومع ذلك، من المهم أن يعرف سكان نيويورك الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها للبقاء في أمان".
وفقًا للتعليمات، في حالة وقوع هجوم نووي، يجب على سكان نيويورك "اللجوء سريعًا إلى الداخل"، والابتعاد عن النوافذ، وإغلاق "جميع الأبواب والنوافذ، إذا كان هناك قبو، فاحتموا هناك. الجلوس في السيارة ليس خيارا".
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت "بالخارج بعد الانفجار، فأنت بحاجة إلى أن تنظف نفسك على الفور، أي خلع جميع ملابسك ووضعها في كيس بلاستيك، لإبعاد الغبار المشع عن ... الجسم". ثم يُطلب من السكان "ترقبوا التحديثات والتقارير الإعلامية" و"عدم الخروج حتى يقول المسؤولون أنه من الآمن القيام بذلك".