https://arabic.sputniknews.com/20220712/ما-الهدف-من-الهجوم-الأوكراني-على-محطة-زابوروجيه-النووية؟-1064989104.html
ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟
ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟
كشف مسؤول السلطة المحلية الهدف من إلقاء قنابل أوكرانية على موقع المحطة الكهرونووية في مقاطعة زابوروجيه. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:22+0000
2022-07-12T11:22+0000
2022-07-12T11:22+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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ألقت طائرتان مسيرتان أطلقتهما القوات الأوكرانية في ليل الاثنين – الثلاثاء قنبلتين على منشأة تقع على مقربة مباشرة من محطة زابوروجيه لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.وقال مسؤول إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن العمل الإرهابي هذا هدف أولاً إلى تخويف العاملين في المحطة النووية حتى يكفوا عن ارتيادها.وتقع محطة زابوروجيه الكهرونووية في الأراضي التي تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟
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كشف مسؤول السلطة المحلية الهدف من إلقاء قنابل أوكرانية على موقع المحطة الكهرونووية في مقاطعة زابوروجيه.
ألقت طائرتان مسيرتان أطلقتهما القوات الأوكرانية في ليل الاثنين – الثلاثاء قنبلتين على منشأة تقع على مقربة مباشرة من محطة زابوروجيه لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وقال
مسؤول إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن العمل الإرهابي هذا هدف أولاً إلى تخويف العاملين في المحطة النووية حتى يكفوا عن ارتيادها.
وتقع محطة زابوروجيه الكهرونووية في الأراضي التي تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية.