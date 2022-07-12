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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/ما-الهدف-من-الهجوم-الأوكراني-على-محطة-زابوروجيه-النووية؟-1064989104.html
ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟
ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟
كشف مسؤول السلطة المحلية الهدف من إلقاء قنابل أوكرانية على موقع المحطة الكهرونووية في مقاطعة زابوروجيه. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:22+0000
2022-07-12T11:22+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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ألقت طائرتان مسيرتان أطلقتهما القوات الأوكرانية في ليل الاثنين – الثلاثاء قنبلتين على منشأة تقع على مقربة مباشرة من محطة زابوروجيه لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.وقال مسؤول إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن العمل الإرهابي هذا هدف أولاً إلى تخويف العاملين في المحطة النووية حتى يكفوا عن ارتيادها.وتقع محطة زابوروجيه الكهرونووية في الأراضي التي تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية.
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أخبار أوكرانيا

ما الهدف من الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه النووية؟

11:22 GMT 12.07.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف مسؤول السلطة المحلية الهدف من إلقاء قنابل أوكرانية على موقع المحطة الكهرونووية في مقاطعة زابوروجيه.
ألقت طائرتان مسيرتان أطلقتهما القوات الأوكرانية في ليل الاثنين – الثلاثاء قنبلتين على منشأة تقع على مقربة مباشرة من محطة زابوروجيه لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وقال مسؤول إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن العمل الإرهابي هذا هدف أولاً إلى تخويف العاملين في المحطة النووية حتى يكفوا عن ارتيادها.
وتقع محطة زابوروجيه الكهرونووية في الأراضي التي تخلصت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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