https://arabic.sputniknews.com/20220712/من-هم-مقاتلو-مجموعة-القوات-الروسية--في-أوكرانيا؟-1065001074.html

من هم مقاتلو مجموعة القوات الروسية "О" في أوكرانيا؟

من هم مقاتلو مجموعة القوات الروسية "О" في أوكرانيا؟

بالأمس، 11 تموز/ يوليو 2022، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح الاسم الفخري "غفارديسكايا" (الحرس) للواءين في المجموعة العسكرية الروسية "O": لواء الطيران... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T17:04+0000

2022-07-12T17:04+0000

2022-07-12T17:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الجيش الروسي

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أيضًا، حصل مقاتلو المجموعة "O" من المنطقة العسكرية المركزية على جوائز حكومية عالية لمساهمتهم في مدينة ليسيتشانسك.من أين أتت مجموعة القوات الروسية "O"توضح البوابة الإلكترونية "Topwar" أن الوحدات التي تحمل علامة "O" تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ البداية، لكنها بقيت في الظل حتى اللحظة.ووفقًا لمعلومات من المراسل العسكري في "KP" ألكسندر كوتس، التي تم تلقيها في مايو/ أيار من العام الحالي، فإن وحدات المجموعة العسكرية "O" هي التي تدافع في الجبهة في منطقة خاركوف، مما يمنع الجيش الأوكراني من نقل الاحتياطيات لمساعدة مجموعاتهم في دونباس.ماذا يعني رمز "O" في الجيش الروسيتحدث المراسل الحربي يفغيني بودوبني عبر قناته على "تلغرام" عن اللواء 30، الذي استولى على لوزوفويه، أول منطقة سكنية في جمهورية دونيتسك، والتي تم تحريرها من قبل المجموعة "O" التابعة للقوات المسلحة الروسية.وقال: "نعم. "Z" و"V"هي تسميات تكتيكية معروفة، أما "O" فهي تبقى في الظل طوال الوقت الذي تجري فيه العملية. والرجال يقاتلون جيدًا والآن يقاتلون أيضًا في محاور مدينتين سلافيانسك وكراماتورسك. "O" تعني "الشجعان".ما المعروف عن مجموعة "الشجعان"؟تحت هذه العلامة التكتيكية، تعمل مجموعة "الشجعان" أو "O" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، والتي تم نقلها إلى منطقة خاركوف. والآن، تكمل مهامها باتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية.ولا يزال عدد الأفراد والأسلحة والمعدات الحربية بقوامها غير معروف لأسباب تتعلق بالسرية على ما يبدو. يتم تغطية نتائج أنشطتهم فقط في قنوات "تلغرام" التي تتحدث عن مسار العملية العسكرية الخاصة. حيث أن المصادر الرسمية لا تقدم أية معلومات مفصلة، ومن المعروف فقط أنه من يعطي الأوامر للمجموعة " O" هو العماد أول لابين.من هو ألكسندر لابين؟ولد ألكسندر لابين عام 1964 في مدينة قازان. في عام 1988 تخرج من الكلية العسكرية العليا المختصة بالدبابات. في عام 2009 تخرج من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية. شغل مناصب عدة: بدأ الخدمة العسكرية من قائد وحدة دبابات إلى قائد المنطقة العسكرية. لديه خبرة قتالية، بما في ذلك في سوريا، حيث قاد عملية هجومية لتحرير مدينة تدمر من إرهابيي تنظيم داعش (المحظور في روسيا الاتحادية). في عام 2018، قاد تجمع القوات الروسية في سوريا. في عام 2019، حصل ألكسندر لابين على رتبة العماد أول. في 4 تموز 2022، بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، مُنح لقب شرفي "بطل روسيا الاتحادية".في الوقت الحالي، يتولى لابين قيادة المجموعة العسكرية "الشجعان".على حد تعبيره، عندما رأى الجيش الأوكراني رمز المجموعة لأول مرة، اعتبروه رمزا "خاصا" (لا يوحي لمعنى محدد). في حين أنه في الواقع، يطلق جنود القوات المسلحة الروسية على أنفسهم اسم "الشجعان".وأوضح العماد أول في حديثه للمقاتلين أن هذا الرمز يصدر فقط لمن "قاموا بالهجوم بجرأة وسحقوا العدو".قال لابين: "الطريق إلى الوطن يكمن فقط من خلال النصر، وليس لدينا طريقة أخرى، وإلا ستكون هناك كارثة. إذا لم نؤدي نحن وإياكم، أيها الإخوة، واجبنا هنا، على هذه الأرض، الأرض الروسية القديمة، فعندئذٍ لا قيمة لنا".بما اشتهرت بالفعل فرقة "الشجعان"في 3 يوليو، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس بوتين عن السيطرة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بأكملها. خلال العملية، تم تحرير مدينة ليسيتشانسك والأحياء السكنية المحيطة بها، بما في ذلك مدينة نوفودروجيسك، وقرى بيلوغوروفكا ومالوريازانتسيفو، وقرية بيلايا غورا.أصبحت بيلوغوروفكا نقطة رئيسية التي من أجلها دارت المعارك، وذلك لأن الطريق يمر خلال بيلوغوروفكا الذي لجأ إليه العدو للفرار. وكان مقاتلو مجموعة "الشجعان" مسؤولين عن الهجوم في بيلوغوروفكا. تمت تغطية مدخل المنطقة التي احتلها العدو بمساعدة القنابل الدخانية التي غطت الجيش من أنظمة إيحائية مضادة للدبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم الانتهاء من جميع المهام بالكامل، وكان نجاح العملية في اتجاه ليسيتشانسك مضمونًا بنسبة 100 في المئة.الآن تواصل المجموعة التقدم نحو مدينة سيفيرسك. وتقوم القوات الروسية بعمليات استطلاع محدودة شمال غربي سلافيانسك استعدادًا لهجوم حاسم. توقيت الهجوم غير معروف. على الأرجح، سيبدأ الهجوم على سيفيرسك من بيلوغوروفكا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجيش الروسي