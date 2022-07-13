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https://arabic.sputniknews.com/20220713/أكار-يعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-إنشاء-مركز-للتنسيق-في-إسطنبول-خلال-مفاوضات-قضية-الحبوب-1065033077.html
أكار يعلن التوصل لاتفاق بشأن إنشاء مركز للتنسيق في إسطنبول خلال مفاوضات "قضية الحبوب"
أكار يعلن التوصل لاتفاق بشأن إنشاء مركز للتنسيق في إسطنبول خلال مفاوضات "قضية الحبوب"
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال مفاوضات "قضية الحبوب" في إسطنبول بين وفود كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، التوصل... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T18:14+0000
2022-07-13T18:14+0000
العالم
روسيا
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وقال أكار للصحفيين: "تم الاتفاق على القضايا الفنية الرئيسية، مثل إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، حيث سيوجد ممثلو جميع الأطراف، وستتم المراقبة المشتركة للخروج من الميناء وعند نقاط الوصول، وضمان سلامة الملاحة على طرق العبور".وأضاف: "خلال اللقاء الذي سيجري الأسبوع المقبل، ستتم دراسة جميع التفاصيل مرة أخرى، وسنوقِع على العمل الذي سنقوم به".وقبل قليل، انتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم. وبحسب قوله، فإن المفاوضات تأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
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العالم, روسيا

أكار يعلن التوصل لاتفاق بشأن إنشاء مركز للتنسيق في إسطنبول خلال مفاوضات "قضية الحبوب"

18:14 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال مفاوضات "قضية الحبوب" في إسطنبول بين وفود كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في العاصمة التركية إسطنبول.
وقال أكار للصحفيين: "تم الاتفاق على القضايا الفنية الرئيسية، مثل إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، حيث سيوجد ممثلو جميع الأطراف، وستتم المراقبة المشتركة للخروج من الميناء وعند نقاط الوصول، وضمان سلامة الملاحة على طرق العبور".
وأضاف: "خلال اللقاء الذي سيجري الأسبوع المقبل، ستتم دراسة جميع التفاصيل مرة أخرى، وسنوقِع على العمل الذي سنقوم به".
وقبل قليل، انتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم. وبحسب قوله، فإن المفاوضات تأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
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