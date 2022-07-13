https://arabic.sputniknews.com/20220713/أمريكا-وإسرائيل-تعلنان-عن-شراكة-تكنولوجية-متطورة-قبيل-وصول-بايدن-إلى-المنطقة-1065019080.html
أمريكا وإسرائيل تعلنان عن شراكة تكنولوجية متطورة قبيل وصول بايدن إلى المنطقة
أمريكا وإسرائيل تعلنان عن شراكة تكنولوجية متطورة قبيل وصول بايدن إلى المنطقة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن "شراكة تكنولوجية متطورة جديدة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:26+0000
2022-07-13T11:26+0000
2022-07-13T11:26+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفاد بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأنه "سيبدأ حوار استراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا بين مستشاري الأمن الوطني في البلدين"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.وأضاف البيان أن الحوار "سيتركز على التكنولوجيات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة".ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا عندما يصل إلى القدس اليوم الأربعاء.ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس إسحاق هرتسوج وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وكذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا وإسرائيل تعلنان عن شراكة تكنولوجية متطورة قبيل وصول بايدن إلى المنطقة
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن "شراكة تكنولوجية متطورة جديدة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".
وأفاد بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأنه "سيبدأ حوار استراتيجي رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا بين مستشاري الأمن الوطني في البلدين"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية
.
وأضاف البيان أن الحوار "سيتركز على التكنولوجيات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والحلول للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة".
ويبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول زيارة له إلى الشرق الأوسط
منذ توليه منصبه قبل 18 شهرا عندما يصل إلى القدس اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس إسحاق هرتسوج وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وكذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.
وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية
يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.