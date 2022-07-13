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https://arabic.sputniknews.com/20220713/السلطات-الروسية-تنصح-السكان-بارتداء-الكمامات-في-الأماكن-العامة-المغلقة-1065006392.html
السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
نصحت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور"، السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، مؤكدة في... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T03:13+0000
2022-07-13T03:13+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء: "تم بحث الوضع الوبائي […] ليس هناك حاجة لفرض أي قيود، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا".وأشار البيان إلى أن البلاد، شهدت مؤخرا ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، ومعظمها من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أُميكرون"، حيث تم تسجيل حالات مستعصية وحرجة.ونصحت "روسبوتريبنادزور" كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
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روسيا, فيروس كورونا

السلطات الروسية تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

03:13 GMT 13.07.2022
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التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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نصحت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور"، السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم فرض أي قيود بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء: "تم بحث الوضع الوبائي […] ليس هناك حاجة لفرض أي قيود، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا".
وأشار البيان إلى أن البلاد، شهدت مؤخرا ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، ومعظمها من السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أُميكرون"، حيث تم تسجيل حالات مستعصية وحرجة.
ونصحت "روسبوتريبنادزور" كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
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