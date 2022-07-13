عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/المفوضية-الأوروبية-الاتحاد-الأوروبي-لا-يتفاوض-مع-الجانب-الروسي-بشأن-نقل-البضائع-إلى-كالينينغراد-1065023485.html
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T13:27+0000
2022-07-13T13:27+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101376/87/1013768717_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_040acddb123a05cf328526999f2e29f3.jpg
وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة أرضت موسكو بالكامل.في وقت لاحق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وضع القيود على عبور البضائع إلى كالينينغراد لم ينته بعد، وتوقع الكرملين إحراز تقدم، لكن المشكلة لم تحل بعد.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية للبعثة الدبلوماسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بالعبور في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها".في 18 يونيو /حزيران، أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع إلى كالينينغراد التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي. تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن الإجراءات الانتقامية ستتبع. وتنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور وتزعم أنها كانت تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس جيتاناس نوسودا إن فيلنيوس لن تقدم تنازلات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101376/87/1013768717_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_d5123003b19c8d1c7154ca07d236c3d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد

13:27 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد.
وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة أرضت موسكو بالكامل.
في وقت لاحق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وضع القيود على عبور البضائع إلى كالينينغراد لم ينته بعد، وتوقع الكرملين إحراز تقدم، لكن المشكلة لم تحل بعد.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية للبعثة الدبلوماسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بالعبور في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها".
في 18 يونيو /حزيران، أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع إلى كالينينغراد التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي. تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن الإجراءات الانتقامية ستتبع. وتنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور وتزعم أنها كانت تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس جيتاناس نوسودا إن فيلنيوس لن تقدم تنازلات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала