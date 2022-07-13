https://arabic.sputniknews.com/20220713/المفوضية-الأوروبية-الاتحاد-الأوروبي-لا-يتفاوض-مع-الجانب-الروسي-بشأن-نقل-البضائع-إلى-كالينينغراد-1065023485.html
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T13:27+0000
2022-07-13T13:27+0000
2022-07-13T13:27+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة أرضت موسكو بالكامل.في وقت لاحق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وضع القيود على عبور البضائع إلى كالينينغراد لم ينته بعد، وتوقع الكرملين إحراز تقدم، لكن المشكلة لم تحل بعد.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية للبعثة الدبلوماسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بالعبور في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها".في 18 يونيو /حزيران، أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع إلى كالينينغراد التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي. تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن الإجراءات الانتقامية ستتبع. وتنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور وتزعم أنها كانت تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس جيتاناس نوسودا إن فيلنيوس لن تقدم تنازلات.
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد
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صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد.
وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة أرضت موسكو بالكامل.
في وقت لاحق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وضع القيود على عبور البضائع إلى كالينينغراد لم ينته بعد، وتوقع الكرملين إحراز تقدم، لكن المشكلة لم تحل بعد.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية للبعثة الدبلوماسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بالعبور في الأيام المقبلة، فإن "روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها".
في 18 يونيو /حزيران، أوقفت السكك الحديدية الليتوانية عبور عدد من البضائع إلى كالينينغراد التي وقعت تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي. تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس إيدير إلى وزارة الخارجية وطالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا فإن الإجراءات الانتقامية ستتبع. وتنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور وتزعم أنها كانت تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس جيتاناس نوسودا إن فيلنيوس لن تقدم تنازلات.